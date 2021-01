Llegada de Biden reactiva negocio de “polleros” con migrantes

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y la formación de nuevas caravanas migrantes desde Centroamérica hacia México para llegar a Estados Unidos, reactivó el negocio de los polleros, quienes ahora utilizan las redes sociales para ofrecer un cruce “fácil y seguro” de la frontera a quienes aspiran a migrar a la Unión Americana, por montos de entre dos mil y tres mil dólares, unos 40 mil pesos mexicanos.

RobertocarlosGuapillosandoval es uno de los que se anuncian en Polleros y coyotes Mex centroamerica, una página en Facebook con más de 700 miembros, en la que la abundan fotografías de gente caminando por el desierto de Arizona o cruzando el Río Bravo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Cruzo únicamente por línea, en carro, por nogales. De Nogales a Arizona Daouglas Phoenis Tucson. 1000 Dlls únicamente ahí. Ah (sic) otras partes cobro más!! No cruzo a menores de 15 años a menos de que sean bebés oh (sic) niños que aún no hablen, ya que a la hora de Cruze si les llegan hacer alguna pregunta no les traicionen los nervios”, se lee en uno de los anuncios.

Los traficantes se organizan por chats para evadir a las autoridades y así ofrecen cruzar a grupos de entre 20 y 30 migrantes. La demanda es mucha, miles quieren salir de sus países de origen ante la crisis económica, la violencia o la falta de empleo que produce la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Sí es seguro yo te paso sin riesgo, tú no te preocupes, ¿para cuándo quieres irte?, porque si te esperas un mes más o menos las cosas se van a relajar, pues dicen que el nuevo presidente es más tranquilo que el Trump. Pero si quieres me pagas de una vez para que te aparte un lugar, yo cruzo gente hasta dos veces por mes, lo que si te digo es que es más fácil cruzar sola o en grupo pequeño que en caravana”, responde Galindo, un coyote contactado por internet.

—Oiga y si nos descubren, ¿qué pasa, qué hacemos?-, se le pregunta.

—Tú tranquila, por donde yo cruzo está bien tranquilo y nunca pasa nada, te digo que es seguro, de todas maneras cuando pagues ya te explicamos qué hacer en ese caso, pero ahorita está tranquilo, no pasa nada-, contesta.

La Patrulla Fronteriza tiene identificadas al menos mil 800 páginas como Polleros y Coyotes Mex centroamerica en Facebook, de las cuales más de 100 fueron creadas a partir de la difusión en redes sociales, a principios de diciembre de 2020, de la caravana migrante 2021, que partió el 13 de enero de Honduras e intenta atravesar Guatemala para internarse en México rumbo a la Unión Americana.

Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

Los traficantes desafían el riesgo de contagio en plena pandemia por Covid-19 y ofrecen ir hasta el lugar de origen del interesado, en México y Centroamérica.

También retan a las autoridades y las penas que pueden enfrentar si son detenidos tanto en México como en EU.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), actualmente mil 899 mexicanos están en prisiones estadounidenses por cargos de tráfico de migrantes, 224 son mujeres.

Esta actividad deja a los polleros una ganancia que ronda los 69 millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras de la cancillería mexicana.

Estados Unidos ha equiparado a los polleros con otras amenazas para su seguridad nacional, como los narcotraficantes o los terroristas, bajo el argumento que en el pasado el coyotaje era una actividad pacífica conducida por personas que formaban parte de la corriente migratoria, pero en la actualidad la delincuencia organizada ha acaparado este negocio, que constituye una amenaza tanto para los migrantes como para su propia seguridad.

La Patrulla Fronteriza ha documentado diversos casos en que los polleros abandonan a los indocumentados en el desierto, los roban o los entregan al crimen organizado.





Además, ha advertido que luego de la implementación de la política de contención, en 2019, por la que elementos de la Guardia Nacional mantienen vigilada la frontera sur de México, la solicitud de los servicios de los polleros se ha incrementado paulatinamente.

Esta política migratoria se implementó luego de que la administración de Donald Trump amenazará con imponer aranceles si no se detenía el flujo migratorio.