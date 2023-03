FGR y CNDH tienen la última palabra sobre incendio en estación del INM: AMLO

Luego de informar que su gobierno se encuentra realizando una investigación sobre el incendió que dejó 38 personas muertas en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la última palabra la tendrán la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario federal señaló que su administración ya cuenta con una versión preliminar sobre lo ocurrido la noche del lunes, la cual podría ser dada a conocer más tarde, sin embargo, solicitó a la Fiscalía que continúe con sus indagatorias de manera paralela para que no haya impunidad.

“Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe y se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específicamente las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, pidió.

Al hacer el requerimiento, el presidente López Obrador indicó que en su gobierno no se ocultará información sobre este hecho y que no se protegerá a ninguno de los funcionarios que podrían estar involucrados en los hechos.

“Se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida, delitos cometidos, pero eso lo va a hacer la Fiscalía que es el órgano autónomo. De todas maneras nosotros vamos a informar el día de hoy, aunque la última palabra la tiene la Fiscalía y la comisión de Derechos Humanos, y también, en su caso, el Poder Judicial”, aseguró.

Además, indicó que su administración no es igual a la de los gobiernos anteriores, por lo que no se ocultará información respecto a los posibles responsables del incendio en la estación donde se encontraban 68 personas.

“No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. No somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan gente, algunos inocentes, ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México”, finalizó.