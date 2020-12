Gobierno de CDMX prestará tanques de oxígeno a pacientes Covid

El Gobierno de la Ciudad de México firmó convenio con la empresa INFRA para obtener tanques de oxígeno y se los prestarán a pacientes con Covid-19 de forma gratuita.

A través de la Secretaría de Administración y Finanzas, dieron a conocer que el convenio firmado con la empresa INFRA es por la cantidad de 441 mil pesos por la renta de 300 concentradores de oxígeno durante el mes de diciembre y se ampliará el contrato de ser necesario.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad Reclutará Novavax en México a dos mil voluntarios para fase III de vacuna anticovid

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la renta de estos concentradores de oxígeno refiere a dos estrategias: una para atender a las personas diagnosticadas con Covid-19 que no requieren hospitalización, y la otra para los pacientes que puedan tener una salida anticipada se les proporcione un aparato para que puedan llevar en casa los últimos días de la enfermedad.

Esta atención la proporciona la Secretaría de Salud y es completamente gratuita y bajo valoración médica.

De igual manera, se informa que hay un compromiso por parte de la empresa de seguir incrementando los aparatos, con el fin de que el gobierno pueda seguir proporcionando oxígeno gratuito en los domicilios, tanto de población derechohabiente como la que no está afiliada a ninguna institución de salud pública.

➡️Estiman casi 10 mil hospitalizados por Covid-19 en Valle de México tras fiestas

"Así como de mantener los precios del oxígeno para que quien lo requiera pueda hacer la compra por sus propios medios", dice el boletín informativo.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reitera el llamado a los habitantes a seguir las cinco reglas básicas para evitar contagiarse y contagiar:

"La empresa va y se lo pone en su casa y es gratuito; o la posible salida anticipada, digamos, de un hospital en donde ya pueden estar en su casa con un tanque de oxígeno, llevando pues los últimos días de la enfermedad", destacó.

Detalló que son alrededor de 20, 25 o 30 tanques diarios, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo está haciendo no solamente para los afiliados al Seguro, sino población en general.

➡️Más de 10 millones de mexicanos se quedaron sin luz tras apagón

"La empresa nos dijo que va a poder seguir incrementando en las próximas semanas, de tal manera que podamos suministrar oxígeno gratuito en los domicilios. Y también hemos hablado con ellos por el tema del precio, de que no se incrementan los precios del oxígeno y que puedan tener mayor disponibilidad para aquellos que también lo puedan contratar por sus propios medios", resaltó.

Señaló que la empresa no solamente irá a los domicilios a instalar los tanques sino que se está dando mantenimiento y revisión.

"Y lo que se va a hacer, es se va a orientar desde el 911 a estas clínicas, quien hable al 911, el médico o médica que está en 911, se evalúa, y si está en las condiciones de seguir llevando la enfermedad pero se considera que requiere oxígeno, entonces se le orienta y se le avisa a la empresa para que pueda instalarlo", comentó.

➡️ Esta fue la razón del apagón en México

Piden a los capitalinos a continuar con las cinco reglas básicas:

1. Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la Sana Distancia siempre.

3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5. Si eres positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento