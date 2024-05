Fallo de la SCJN sobre Ley de Derechos de Autor daría pie a la censura: Artículo 19

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila avalar en su siguiente sesión los llamados mecanismos de aviso y retirada de contenidos (MARC) en internet. De acuerdo con Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19, dichos mecanismos atentan contra la libertad de expresión y permiten el retiro de contenido bajo criterios arbitrarios.

El Pleno de la SCJN comenzó el 28 de mayo la discusión de las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) de 2020. Dichas medidas fueron aplicadas en el país con el fin de proteger los derechos de autor ante el desarrollo digital, y se aplicaron en la integración del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pese a que el proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek plantea la inconstitucionalidad de parte de las reformas, organizaciones civiles advierten que la Corte perfila avalar los MARC, mecanismos que permiten que particulares ordenen a proveedores digitales el retiro o suspensión de contenidos que consideren que atentan contra los derechos de autor. Todo ello, sin necesidad de demostrar la legitimidad de su supuesta autoría.

“Este mecanismo puede ser utilizado por actores de mala fe que no necesitan demostrar la violación a un derecho autoral para que este contenido sea bajado”, explicó Leopoldo Maldonado a El Sol de México.

Si bien existe un mecanismo de contra aviso, este puede tardar hasta 15 días hábiles, y en caso de contenidos periodísticos, genera que se pierda el impacto de la inmediatez y atenta contra la libre expresión y el ejercicio de la prensa libre, indicó Maldonado.

“Desde Artículo 19 hemos documentado cómo estas facultades de moderación de contenidos, de bajada y suspensión de cuentas no son transparentes, no son claras, no respetan el debido proceso y los derechos humanos. Con estos incentivos legales, se empuja hacia la arbitrariedad", apuntó.

Cinco de las y los ministros avalaron la continuidad de los MARC, por lo que no se alcanzaría la mayoría calificada para declararlos inconstitucionales.

La Alianza de Medios en México alertó su “profunda preocupación” ante la inminente decisión de la SCJN, misma que “podría allanar el camino hacia la censura en internet”.