Estados compran su medicina oncológica

TIJUANA. Servicios de salud de tres estados compraron por su cuenta medicamentos contra el cáncer para contar con el suficiente abasto para los tratamientos de los pacientes que se atienden de esta enfermedad en los sistemas sanitarios de sus entidades.

De acuerdo con los secretarios de Salud de Baja California, Guanajuato y Tamaulipas, la inversión anual para medicamentos oncológicos va de 10 a 60 millones de pesos.

Baja California ha recurrido a la compra de medicamentos contra el cáncer en Estados Unidos o con un par de empresas en México las que, de acuerdo con el Portal Nacional de Transparencia (PNT), recibieron contratos por poco más de 500 mil pesos en 2020 para surtir las medicinas oncológicas.

Presefa SA de CV, una empresa domiciliada en Guadalajara, Jalisco, recibió un contrato por 262 mil 265 pesos, y Dayar Distribuciones Médicas, ubicada en Hermosillo, Sonora, recibió otro por 262 mil 312 pesos para tratamientos contra el cáncer, aunque se desconoce cuáles fármacos surtieron.

Para 2021, según la versión pública del Presupuesto de Egresos del estado, se destinaron 5.9 millones de pesos para tratamientos oncológicos, pero el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, aseguró que ese dato es incorrecto. “Es muchísimo más. 5.9 millones es lo que se gasta en poquito menos de un mes. El tratamiento oncológico es carísimo y es continuo”.

En Guanajuato, Daniel Díaz, secretario de Salud estatal, explicó que la entidad tiene garantizado 95 por ciento de abasto para los tratamientos contra el cáncer, ya que desde de noviembre de 2020 la administración local dispuso de 50 millones de pesos para la compra de estos medicamentos. Actualmente se atiende a 193 pacientes en el sistema de salud estatal.

“Nosotros no participamos en la compra consolidada nacional y solamente algunas claves nos llegan en especie, pero no las suficientes, por lo tanto, nosotros salimos a comprar los medicamentos y no hemos dejado de abastecer a nuestros hospitales ni dejado de surtir las recetas a los pacientes que se atienden con nosotros”, dijo.

Guanajuato adquirió a principios de año cinco mil 148 medicamentos para garantizar el tratamiento para niños contra el cáncer únicamente para el primer semestre del año, pero ya aseguró el tratamiento para el segundo semestre con fármacos comprados a las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación, según las autoridades estatales.

En Tamaulipas, la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa, aseguró que se tiene un abasto de 87 por ciento de tratamientos oncológicos, mientras que en la mayoría de los estados se llega apenas a 35 por ciento. La entidad eroga en promedio unos 60 millones de pesos anuales para tratamientos oncológicos, de acuerdo con las cifras oficiales.

En Tamaulipas, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que persiste la falta de medicamentos oncológicos, por lo que tuvieron que importarlos para atender a niños. Con información de Oscar Reyes/El Sol de Irapuato, Mariela Macay y Nudia Toscano/El Sol de Tampico