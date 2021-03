El Gobierno no cree en las víctimas: Arussi Unda, fundadora de Brujas de Mar

VERACRUZ. La candidatura de Félix Salgado Macedonio en el estado de Guerrero por Morena es una muestra clara de que el Gobierno de la República no escucha a las mujeres víctimas de la violencia y que no le importan sus vidas, sentenció la líder del colectivo Brujas del Mar, Arussi Unda Garza.

En entrevista con Diario de Xalapa, afirmó que es muy decepcionante para el movimiento feminista a nivel nacional que se apoye a personajes como éste, quien enfrenta denuncias por violencia sexual. Una tiene que ver con una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero en 2016, y otro caso ocurrió en 2017, pero la identidad de la mujer quedó reservada en la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Es decepcionante, evidentemente al movimiento nos tiene molestas porque es un claro mensaje de que no se nos escucha, de que el Gobierno no le cree a las víctimas, de que la vida de las mujeres no le importa a este gobierno, es muy molesto sinceramente”, dijo y recordó que en Veracruz se presentó un caso similar donde un hombre con denuncia por agresión estaba siendo abanderado por un partido político a un cargo de elección, sin embargo por fortuna se logró retirar la candidatura.

Algo parecido ocurrió en Nuevo León, en donde Manuel Rodríguez Uresti, un aspirante a candidato a presidente municipal de Apodaca fue aprehendido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Nuevo León, después de realizar comentarios misóginos y obstaculizar el acopio de firmas y realizar amenazas a Yessica Carolina Rodríguez Arroyo y Ana Perla Arreola Castillo.

Arussi Unda es una activista reconocida internacionalmente gracias a su participación en movimientos feministas, además es una de las fundadoras de Brujas del Mar, organización no sólo reconocida en Veracruz, en donde surgió, sino que ha cobrado importancia en otros estado de la República Mexicana.

Unda fue la impulsora con su colectivo del paro nacional de mujeres que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2020, cuando millones de mujeres tomaron acciones en contra de la violencia de género. Organizaciones sociales, universidades, instancias de gobierno, artistas, compañías y grupos empresariales se sumaron a esta iniciativa nacional organizada un día después del Día Internacional de la Mujer.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

El movimiento en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, buscó que las mujeres de todas las edades y regiones, de todos los sectores económicos y sociales suspendieran actividades, dejaran de consumir y no asistieran a sus centros de estudio y trabajo para hacer visible su importancia.

En 2020, en México se registraron 939 presuntos feminicidios, mientras que en enero de este año hubo 67, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los estados con más casos destacó en primer lugar Estado de México, seguido por Veracruz y la Ciudad de México, mientras que por incidencia, las tasas más altas de feminicidios están en Colima, Morelos y Nuevo León.

De los casos más recientes destaca el de Mariana Sánchez Dávalos, una egresada de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien se convirtió en una víctima más de la violencia al ser estrangulada hasta su muerte en Ocosingo, Chiapas. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, conforme al protocolo de feminicidio, pero la comunidad médica y diversos sectores de la sociedad mexicana han exigido a las autoridades esclarecer el asesinato de Sánchez Dávalos, quien denunció ya había presentado una denuncia por agresión sexual, pero no fue escuchada.

Por este y otros casos Arussi Unda Garza ha levantado la voz junto a más mujeres de su colectivo, acciones por las fue reconocida en 2020, en la categoría de liderazgo, como una de las 100 mujeres más influyentes, según la BBC. La revista Time la incluyó en su listado de las más influyentes en 2020.

CDMX Ascienden a mil 571 mujeres policías

La activista destacó que con motivo del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse este 8 de marzo, se está convocando a una cadena de mujeres a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz, desde el asta bandera.

Explicó que debido a la pandemia que se vive por el Covid-19 en esta ocasión no habrá marcha, sino una cadena al aire libre y bajo todas las medidas sanitarias.

En otras ciudades del país, grupos de mujeres saldrán a las calles para reclamar por el clima de violencia, agudizado en plena pandemia, en un ambiente de polarización alimentado por las declaraciones desde Palacio Nacional.