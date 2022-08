Dispararon a civiles inocentes, ojalá no se repita: AMLO

CD. JUÁREZ. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los ataques del jueves por la noche en Ciudad Juárez, por primera vez el crimen organizado agredió a civiles inocentes, hechos que espera no se repitan.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente”, dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia mañanera.

Sin embargo, una situación similar se presentó el 19 de junio de 2021 en Reynosa, Tamaulipas, cuando un grupo armado asesinó a 19 personas en las calles de esa ciudad. De las víctimas, 15 eran civiles inocentes, estudiantes, empleados de maquiladora, conductores de transporte público, comerciantes y un enfermero, y sólo cuatro tenían vínculos con grupos criminales.

En la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que detrás de la violencia está el grupo delictivo Los Mexicles, dejando a 11 muertos, 12 heridos y varios negocios quemados.

“Este grupo delictivo, Los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas”, dijo ayer el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia mañanera del Presidente.

El funcionario de la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que la violencia en Juárez inició el jueves a las 13:27 horas, cuando integrantes de los grupos delictivos Los Chapos fueron atacados por sus rivales de Los Mexicles en el Centro de Readaptación Social N.o 3, lo que generó una riña que dejó dos internos muertos y 20 lesionados, cuatro por arma de fuego.

Habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, vivieron una serie de hechos violentos. Foto: Reuters

Luego de que las fuerzas de seguridad pacificaron la cárcel, Los Mexicles, a decir del subsecretario, atacaron negocios y personas durante la tarde-noche del jueves y todavía en la madrugada de ayer, cuando lograron detener a seis integrantes de esta banda.

La violencia se extendió por alrededor de 12 horas, desde que inició la riña en el Cereso, hasta la detención de los Mexicles. Cerca de las 14:00 horas se reportó el hallazgo de una cabeza humana en el mirador conocido como Rosa de los Vientos, lo que pone en alerta a la ciudadanía, según habitantes de la ciudad fronteriza.

A las 16:10 de la tarde comenzó a circular la noticia de ataques a establecimientos comerciales; el primero de ellos un Oxxo ubicado en Hiedra y Clouthier, al cual le prendieron fuego ocasionando la muerte de dos mujeres, una de ellas embarazada. De acuerdo con Femsa, una de las víctimas era empleada del Oxxo y la otra, una joven que fue a pedir empleo.

Casi de manera simultánea, sujetos armados entraron a una tienda de conveniencia Circle K, ubicada en las calles Juan Escutia y Oscar Flores, en lo que aparentemente era una asalto; ahí, dispararon contra cuatro personas, entre ellas un menor de 12 años que falleció.

Ayer, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reportaron incendios y ataques en comercios y tiendas de conveniencia / Foto: Luis Cervantes | El Sol de Irapuato

A las 16:50 horas, una llamada al 911 reportó una persona lesionada de bala en una tienda del Río ubicada en el cruce de Zaragoza y Tarahumara, para esta hora el pánico se apoderó de los juarenses.

El pánico se apodera de las frecuencias policiacas y alrededor de las 17:10 horas reportan disparos en las inmediaciones de las oficinas de Seguridad Vial y refieren que hay un oficial muerto en el lugar, sin embargo las unidades de la SSPM informaron que no hubo atentado contra elementos viales pero sí un ejecutado a la altura de Casas Grandes y Teófilo Borunda a un costado de una central camionera.

Para las 17:15 horas se recibió otro informe de un ataque en contra de una gasolinera ubicada en San Antonio y Gómez Morin. En este punto, empleados de tiendas Oxxo, Del Río y otras cadenas comerciales comenzaron a cerrar sus negocios y buscar transporte a sus hogares, sin embargo, los choferes de Uber y Didi comienzan a dejar de prestar servicio. ante el temor de quedar en el fuego cruzado.

Cerca de las 18:00 horas, automovilistas captaron en video una balacera a la altura de las calles Cesáreo Santos y Tecnológico, colonia La Cuesta, dónde se escucharon detonaciones de arma de fuego; el tráfico se detuvo y las personas se escondieron detrás de sus vehículos para evitar ser heridos por alguna bala perdida.

Ya durante la noche, en la zona de Pradera Dorada sujetos armados dispararon contra de una pizzería ubicada en Ejército Nacional y Rancho Mezteñas; dos personas fueron heridas al interior del inmueble y afuera fueron asesinados cuatro empleados de la empresa radiofónica Mega Radio - Switch FM, quienes iban a llevar a cabo una transmisión en vivo.

Los enfrentamientos se prolongaron hasta la una de la mañana de ayer.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la Mesa de Seguridad estatal, donde afirmó “No nos vamos a rendir”. Mientras, entre 300 y 600 elementos de Sedena llegaron a Juárez.