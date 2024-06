¿Qué factores influyen para que los jóvenes decidan no ser padres?

Joselo Paisano, tiene 40 años de edad y disfruta de no ser padre, de sus tiempos, de su dinero, de su pareja y por ello decidió no tener hijos.

Joselo, quien trabaja como operador de radio, tampoco buscó no ser papá, pues considera que está situación de no tener hijos se dio. “No lo busqué, sólo se dio y realmente ahorita no ando buscando, es una cosa que se da con el tiempo”.

Cuando pasas de los 25 sin ser padre piensas más. Se tiene mucha dependencia económica, quieres disfrutar a tu pareja y ves a otras generaciones que están teniendo hijos a temprana edad, no dan ganas.Joselo Paisano.

¿Por qué elige no ser padres?

Joselo Paisano considera que el no tener hijos le ayuda a depender de sus tiempos y dinero. Aunque probablemente "en un futuro se pueda dar" la paternidad, asegura que "ahorita estoy muy feliz sin bebés”. Además, él y su pareja están de acuerdo en no tener hijos, porque la pasan bien y disfrutan la vida.

Por su parte, Ernesto Rodríguez, quien sí tiene hijos, asegura que "es muy respetable y aceptable" la postura de quienes no eligen ser padres, considera que algunos factores que influyen para no elegir la paternidad son: lo cambiante que es el mundo, la violencia y el no saber cómo educarlos,

El mundo cambia, hay violencia y a la gente le da miedo no poder educarlo de manera educada.Ernesto Rodríguez.

El también regio, Alejandro Rojas, considera que el no tener hijos debe ser una decisión compartida, al igual que la crianza para quienes si deciden tenerlos.

Los roles de la paternidad han cambiado para los jóvenes

Ernesto Rodríguez, un joven que sí tiene hijos, asegura que los roles de la paternidad han cambiado mucho: "Tomamos roles nuevos. Quehaceres que antes eran para las mujeres, ahorita ya ayudamos a limpiar, lavar los trastes y a bañar al niño. Ser padre no me causa ningún problema y tampoco ser parte del apoyo de la familia”.

Además, se apoya de redes sociales, pediatras y psicólogos para llevar educación en conjunto con su pareja, con la finalidad de que los dos estén de acuerdo y tener un equilibrio entre los dos, "siempre estar en la misma línea", asegura.

¿En qué consiste la licencia de paternidad?

De acuerdo con Ernesto Rodríguez, la licencia de paternidad consiste en darle apoyo al padre en ciertos días, al igual que la madre, cuando tienen un bebé. "Me tocaron algunos días en la empresa donde trabajo, dos o tres, para poder estar en el proceso. Creo que es algo muy bueno, que les puede servir a todos los padres primerizos".

Ernesto asegura que esta ley, que acaba de entrar en el vigor en Nuevo León hace poco, es muy importante para la convivencia de los padres con los hijos, quienes, asegura, siempre deben tener días establecidos de convivencia, pues muchos padres abandonan a los hijos porque los tiene la mujer y no los quieren ver.

Respecto de los padres deudores alimentarios, Ernesto asegura que es una situación muy difícil, pues "como padre soy un apoyo muy importante. La mitad o un poquito más es positivo, obviamente el dinero utilizarlo para niños y el que pase esa situación, yo creo que la ley sería lo más justo".