Costos económicos y sociales de la educación

El Gobierno federal destina 15 pesos por cada estudiante de nivel básico que busca continuar sus estudios en medio de la pandemia global por coronavirus en México.

Con un monto de 450 millones de pesos, las cuatro televisoras más importantes del país recibieron la consigna de hacer llegar los contenidos de la educación básica a 30 millones de estudiantes inscritos en preescolar, primaria y secundaria.

“Se calculó el costo unitario de 15 pesos (IVA incluido) por cada alumno regular inscrito en el ciclo escolar 2020-2021, quienes serán beneficiarios de los contenidos del programa académico que se implementará por televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020”, explicaron autoridades federales.

El programa, denominado Aprende en Casa, se transmite a través de los canales abiertos de Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Multimedios, quienes difunden contenidos de 16 grados escolares, desde la educación inicial hasta la secundaria.

El Acuerdo por la Educación se firmó entre la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban Moctezuma, y las empresas televisivas que representan Emilio Azcárraga, Benjamín Salinas, Olegario Vázquez y Francisco González.

Acompañamientos de maestros

Desde el pasado 24 de agosto inició formalmente el más reciente ciclo escolar, bajo un esquema no presencial. Desde su presentación, el titular de la SEP pidió “tener paciencia y prudencia”, pues de lo contrario dijo, “nos puede suceder como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar”.

De esta manera se afirmó que este servicio llegaría a todo el personal docente de cerca de 200 mil escuelas de educación básica en el país, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El método, de acuerdo con Moctezuma Barragán, permitiría llegar a poco más de nueve de cada 10 estudiantes, quienes cuentan con un televisor en casa.

Sin embargo, no tomó en consideración a quienes no tienen acceso a este aparato o tampoco previó que los materiales digitales no pueden ser consultados por toda la población que carece de servicio de internet o conectividad, como tampoco a los niños con alguna discapacidad, acusó Marlene Gras, miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Educación del Sector Empresarial.

La también vocera del Consejo de la Comunicación admitió que uno de los costos que dejará el manejo de la pandemia global serán los meses de no aprendizaje, que repercutirán en lo individual y social.

“Son generaciones que probablemente no vuelvan más a la escuela y eso tiene un costo social”, comentó.

En este sentido, afirmó que los esfuerzos del gobierno son de suma importancia. Sin embargo, resaltó que “la palabra clave de todo esto es que no es suficiente”, ya que existen circunstancias que no se resuelven a través de la televisión, sin el acompañamiento correcto de los profesores.

También dijo que la pandemia trajo beneficios como los padres que podrán participar más activamente en la educación inicial de sus hijos, la cual, afirmó, es la mejor inversión a futuro.

De acuerdo con Marco Fernandez, coordinador de Anticorrupción y Educación en México Evalúa al menos 20 por ciento del total de alumnos no tuvieron contacto con sus profesores. Esto es, al menos 6 millones de alumnos.

Por ello, el investigador del Tec de Monterrey resaltó la importancia del acompañamiento docente en el nuevo proceso educativo a distancia, pues criticó que la nueva programación ofertada destaca improvisación y falta de contextualización en algunos casos, mientras que son pocos los contenidos buenos.

“Si no existe esa parte va a ser muy limitado lo que los alumnos pueden aprovechar las transmisiones en televisión”, acotó.

En este sentido, recordó las demandas fundadas de los docentes, quienes piden con anticipación los contenidos de las clases por televisión para poder planear de mejor manera sus clases, contenidos y actividades.

Añadió que no existe una vinculación directa entre los distintos materiales que ofrece la SEP, entre cuadernillos, libros de texto, repositorio digital y la tele, que permita “sacarles jugo”, y que no deje que la educación se vuelva unidireccional.

Mencionó como urgente no continuar con recortes presupuestales a educación, toda vez que, señaló, existen reducciones de hasta 89 por ciento en los programas de capacitación docente, lo que les permitiría adaptarse a los nuevos retos tecnológicos.

“Lo ideal sería que (el gobierno) no estuviera gastando en tonterías como la refinería de Dos Bocas, lo cual además denota que al Presidente le viene valiendo muy poco la educación de los maestros”, criticó.

Igualmente, consideró que la necesidad de los docentes por preparar mejor sus clases radica en el reto que implica mantener la atención del alumno y de adaptar los materiales a sus necesidades.

