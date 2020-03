Políticos, empresarios y hasta influencers, sin miedo al Covid-19

Desde principios de 2020, cuando el mundo supo del riesgo que significaba la propagación del Covid19, inmediatamente las autoridades de distintos órdenes en varios países alertaron sobre la importancia de tomárselo en serio y de tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio.

No han faltado los ciudadanos comunes que desde el principio descalificaron estos avisos; sin embargo, también hay varios líderes que han destacado por tomárselo de manera poco seria.

AMLO

Uno de los mandatarios que primero llamó la atención por no tomarse en serio la situación fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace varias semanas ha sido criticado por abrazar, saludar de mano e incluso besar a personas durante sus mítines en varias partes del país.

El pasado 23 de marzo, AMLO volvió a sorprender, luego de que invitara a los mexicanos a “no dejar de salir” para fortalecer la economía familiar y popular, esto mientras se encontraba comiendo en un restaurante oaxaqueño. “Yo les voy a decir cuándo no salgan”, añadió.

Bolsonaro y Trump

Los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump, han visto al Covid-19 más como una molestia política que como una amenaza pública. El primero insistió esta semana en que la preocupación por el virus es exagerada y acusó a los medios de intentar avivar la histeria en su país.

“El virus llegó, lo estamos combatiendo y pasará en breve. Nuestras vidas tienen que continuar y los trabajos deben mantenerse ", dijo.

Por su parte, el presidente estadunidense sorprendió a la opinión pública este martes, cuando aseguró que le gustaría "abrir el país" para el próximo 12 de abril, en el sentido de ordenar a la población que vuelva a sus lugares de trabajo pese a la crisis del coronavirus.

"Me encantaría tener el país abierto y en funcionamiento para el día de Pascua”, dijo en una entrevista con Fox News, esto a pesar de que los especialistas y autoridades sanitarias son menos optimistas en cuanto a las fechas de un posible fin de la pandemia.

Poco antes de esas declaraciones, Trump, había publicado en su cuenta de Twitter: "Nuestra gente quiere volver al trabajo (…) Practicarán el distanciamiento social y todo lo demás… Podemos hacer dos cosas a la vez. La cura no puede ser peor (ni de lejos) que el problema!".

También gobernadores y empresarios

En México, han sorprendido de igual manera las posturas como la del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien dijo que la mayoría de las personas que son contagiadas con el COVID-19 son gente "acomodada" y agregó:

“Los pobres estamos inmunes", frase que caló hondo no solo por su contenido irresponsable, sino porque el político se asumió como parte de la población de bajos recursos.

En ese mismo tenor, esta mañana llamaron la atención las declaraciones del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien dijo que con las acciones de contención que se están llevando a cabo en el país "pronto México morirá de hambre", por lo que llamó a la gente a no entrar en pánico y salir a trabajar.

Durante una conferencia de prensa, el empresario no dudó en asegurar que "la vida tiene que continuar" y que el país no puede darse el lujo de tener todos sus lugares vacíos por un "virus que no es de alta letalidad".

…Y hasta “influencers”

El pasado 20 de marzo una celebridad virtual de California, conocido como “Larz” fue más allá cuando compartió un video en el que aparece entrando a un baño público y agachándose junto a un inodoro para lamerlo en varias ocasiones e invitar a sus seguidores a hacer “el reto del coronavirus”.

WAKATELA: dio positivo por #coronavirus está hospitalizado.

Dos días después, Larz publicó otro video, pero desde una cama de hospital, en el que decía: “Hola… estoy un poco triste, soy un desastre por el momento… Salí positivo en la prueba del coronavirus :(”





