CNDH acusa al INAI de actuar “arbitrariamente” con sus resoluciones

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de ser un órgano autónomo “arbitrario en sus resoluciones”.

El organismo que preside Rosario Piedra Ibarra lamentó que el INAI haya instruido a la CNDH, luego de resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, que entregue el expediente de una investigación que, aunque concluyó como recomendación, sigue en curso tras ser reabierta a petición de las víctimas, quienes presentaron nuevos elementos probatorios sobre el caso.

Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización -añadió-, “el Comité de Transparencia de la CNDH decidió reservar la información para no interferir en la investigación del caso que se lleva en esta Comisión”.

“Es crucial que el pueblo conozca las arbitrariedades en las que incurre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, argumentando que sus decisiones son inapelables”, sostuvo el organismo.

La acusación de la CNDH se da en medio de la discusión sobre la inminente reactivación del debate sobre las reformas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, que eventualmente estarían siendo discutidas y votadas en el Congreso de la Unión a partir del próximo 1 de septiembre, entre las que se encuentra la desaparición de al menos siete órganos autónomos, entre ellos el INAI.

“Se propone eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y antipopulares. Son autónomos del pueblo, no de la oligarquía. Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se les debía destinar muchos recursos del presupuesto”, señala la exposición de motivos de la iniciativa en la materia enviada por el presidente al Poder Legislativo.

En el comunicado que emitió esta tarde la CNDH, llamó a “revisar las facultades y atribuciones del INAI, para que integre de manera irrestricta la progresividad de los derechos humanos y la protección de las víctimas en relación con el derecho al acceso a la información de manera integral”.

La CNDH recordó que el INAI ordenó a dicho organismo entregar el expediente completo de este caso, a pesar de que -dijo- “vulnera la investigación y la protección a las víctimas del caso”.





Esto evidencia una interpretación excesiva de las facultades del INAI, contraria a la progresividad de los derechos humanos y a los derechos de las víctimas.CNDH





La institución al mando de Piedra Ibarra aseguró que “la solicitud del peticionario ante el INAI no requería el expediente de queja completo, por lo que el INAI está solicitando información sensible a esta Comisión que no ha sido solicitada por los peticionarios”.