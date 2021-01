AMLO lanza reto a quienes quieran adquirir vacuna anticovid

“En mayo o junio... agosto”, cuando empresas y gobiernos locales consigan su vacuna, “nosotros ya vamos a estar casi por terminar”, advirtió con una ligera sonrisa el presidente Andrés Manuel López Obrador tras externar su aval para que autoridades estatales y la iniciativa privada compren sus propias vacunas anticovid.

Con su dedo índice señalando hacia el frente y su brazo derecho en constante movimiento, el mandatario insistió, desde su atril en Palacio Nacional, que su Gobierno no busca un monopolio de la vacunación, pero tampoco dejará que la oposición utilice la situación políticamente.

“Hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el Gobierno ejerce un monopolio en la aplicación de las vacunas. No. Lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. ¿Quieren adquirir vacunas? Están en libertad para hacerlo. No quiero que se preste a la politiquería, esto es un asunto muy serio. Entonces, es mejor definir las reglas”.

También estableció las condiciones: “No va a haber retrasos en las autorizaciones, nada más lo único es la solicitud y anexo del contrato de compra. También para que no anden engañando diciendo:

Voy a comprar y resulta que no hay en los hechos nada real, que es pura demagogia”, dijo. Otro de los condicionamientos explicados por López Obrador es que para que empresas y gobiernos locales cuenten con apoyo del Gobierno federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional es que se ajusten al Plan Nacional de Vacunación.

“Si ellos quieren llevar a cabo un plan paralelo al plan nacional no hay ningún problema, sólo es que informen dónde van a vacunar y a quién van a vacunar, y si van a tener las vacunas; y si las vacunas son buenas, porque no pueden decir: Ya conseguimos esta vacuna y si no se está aplicando en otras partes o no tiene la calidad suficiente, pues no se va a poner en riesgo a la gente”, expuso.

Apenas en la víspera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que los estados no deben comprar vacunas. Señaló que no se trata de un impedimento sin causa, sino que obedece a varios aspectos, entre los que destacan la producción y abastecimiento mundial de la vacuna, así como al orden y el esquema técnico.