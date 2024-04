AMLO dice que Guanajuato está fuera de control

Tras el asesinato el lunes pasado de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a alcaldesa del municipio de Celaya, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que ese estado, gobernado por el PAN, está fuera de control.

Al repartir culpas por la responsabilidad de la criminalidad en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles en la conferencia mañanera, que hay varios gobernadores que no acuden a las reuniones federales de seguridad y acusó que el estado de Guanajuato está fuera de control.

“Hay muchos Gobernadores que no van y un caso es el de Guanajuato. El Fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas, el que va más es el Secretario de Seguridad; o sea, pero no van cuando es un asunto prioritario, fundamental. Hay Gobernadoras y Gobernadores que tienen 95, 96 por ciento de asistencia y hay unos que no van, también eso cuenta”, dijo el presidente.

En este tenor, el mandatario arremetió en contra del gobernador guanajuatense Diego Sinhue y dijo que debe atender el asunto de la seguridad porque subrayó que está fuera de control y acusó que los medios de comunicación no hablan del tema de la violencia en Guanajuato.

“Es que tiene que atender el asunto porque está totalmente fuera de control. Nada más que, en este caso, los medios de manipulación guardan silencio”, reprochó.