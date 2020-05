Se repartirá fondo de 60 mil mdp para estabilizar presupuestos estatales: AMLO

Con el fin de estabilizar los presupuestos estatales y evitar endeudamiento público, como ya se ha registrado en algunos estados, el presidente anunció un que se repartirá un fondo de 60 mil millones de pesos.

Subrayó que su gobierno está haciendo todo lo posible para evitar que se dé este tipo de casos, de ahí que se esté poniendo orden en los fideicomisos.

Dijo que Tlaxcala es la única entidad en el país que no adquiere deuda pública, por lo que recomendó también que los gobiernos estatales y municipales den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, centrando en la disminución de sueldos, que no haya lujos, además de que no compren vehículos nuevos, que no haya viaticos y se reduzca la partida de publicidad, así como se hace en el gobierno federal.

“Estamos predicando con el ejemplo. Si se puede, hay que bajarle a los lujos y extravagancias”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que en la historia reciente un gobernador compró un avión de lujo, por lo que “si esos gastos se eliminan, hay ahorros y no se cae en el endeudamiento”.

Afirmó que existe un fondo de contingencia por 60 mil millones de pesos para estabilizar presupuestos estatales, por lo que la Secretaría de Hacienda se les habrá de entregar, de acuerdo a las fórmulas, para que se entregue cada tres meses.

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny