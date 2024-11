Ricardo Anaya califica de farsa proceso para elegir a integrantes del Poder Judicial

El senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como una farsa el proceso de registro de aspirantes para la elección de integrantes del Poder Judicial, impulsado por Morena y el gobierno federal, pues dijo, el mecanismo está diseñado para eliminar cualquier contrapeso democrático.

“El proceso está amañado de principio a fin. Morena controla los comités de evaluación y, por ende, las listas finales. Ahora se inventaron un registro masivo por correo electrónico para aparentar que es democrático, cuando en realidad ya tienen decididos los nombres que aparecerán en la boleta”, denunció Anaya en entrevista a medios, previo a la discusión del dictamen en comisiones del Senado para dictaminar la reforma para la desaparición de organismos autónomos.

Además, afirmó que la falta de transparencia y la posible inclusión de servidores públicos obligados a registrarse refuerzan la idea de que el objetivo es centralizar el poder.

El panista señaló que este proceso forma parte de una estrategia más amplia de Morena para consolidar un régimen autoritario.

“Están eliminando los contrapesos: el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Inai y ahora los organismos autónomos como el IFT y la Cofece. Todo esto apunta al control absoluto del gobierno”, advirtió.

El senador también criticó los errores legislativos de Morena, como la eliminación de la Supremacía Constitucional en una minuta reciente. Afirmó que estos descuidos evidencian la improvisación y el desprecio por la institucionalidad, por lo que pidió corregir los errores mediante procedimientos formales en lugar de arreglos improvisados.

Preocupación por amenazas de Trump y violaciones al T-MEC

En otro tema, Anaya calificó de grave la amenaza del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos. Aseguró que esto podría generar una crisis económica en México, agravada por la intención del gobierno de desaparecer organismos como el IFT y la Cofece, lo cual, según él, viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El oficialismo no entiende que el horno no está para bollos. Si nosotros somos los primeros en violar el T-MEC, ¿con qué cara le vamos a exigir a Estados Unidos que no haga lo mismo? Este gobierno debe despertar y actuar con seriedad para proteger al país”, concluyó.

"La oposición insiste en que el gobierno debe cumplir con los compromisos internacionales y garantizar la independencia de los poderes y organismos autónomos, como parte de una estrategia para evitar que México siga avanzando hacia lo que califican como un “régimen autoritario”.