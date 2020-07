Yo soy de izquierda, de la de a de veras: Israel Rivas

La muerte de su padre el 9 de mayo de 1992 llevó a Israel Rivas a dejar su sueño de estudiar Medicina por Derecho. Con tan sólo 17 años aprendió a luchar contra la burocracia para obtener la pensión que les correspondía a sus dos hermanos y a su madre, estos serían sus primeros pasos en la resistencia social, aprendida dos años después con la irrupción del zapatismo en su segunda tierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al lado de los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz y de comandantes indígenas.

Así como esa irrupción zapatista, es la que sugiere Israel a otros papás que, como él, están en medio de la angustia en el Hospital Infantil de la Ciudad de México, 26 años después. Entre manifestaciones y reclamos por el desabasto de medicinas para su hija Dhana, diagnosticada como otros niños con leucemia linfoblástica aguda: cáncer, y el que no les hagan caso, Israel sugiere en una reunión hacer “operación hormiga”, entrar de dos en dos, sacar las cartulinas y tomar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llamar la atención.

Por momentos el miedo lo ha invadido, como aquel día en que supo el diagnóstico de su hija y se cuestionó porqué si había sido una niña tan deseada, producto de la inseminación artificial. Dejó atrás eso y decido a enfrentar no sólo la enfermedad, sino a la falta de medicinas básicas, entre otras, metotrexato, vincristina y ciclofosfamida, tomó las riendas de las manifestacionesen general.

Ha transcurrido casi un año de ese 26 de agosto e Israel Rivas Bastidas, quien ha tomado el liderazgo de los papás de niños con cáncer está empeñado en crear un Movimiento Nacional de la Salud y se convierta en una organización que vigile que no haya desabasto en el futuro. Mientras en su tarea como abogado sigue sumando amparos contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los niños tengan los medicamentos, suma calificativos de quienes lo han acusado de atacar “al gobierno del camarada López Obrador” o de ser un resentido panista o prianista. “Yo soy de izquierda de la de veras, no como ellos”, se define en la entrevista con El Sol de México.

Reconoce que tras el asesinato de su padre militó por años en el Partido Acción Nacional, “era el único partido de oposición allá en San Cristóbal, yo no quería saber nada del PRI porque sé que fueron intereses de ese partido los que asesinaron a mi padre”, un médico inmunólogo del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste que realizaba investigaciones con la ivermectina en la enfermedad de oncocercosis.

“Yo soy de izquierda, irónicamente, porque luego dicen que soy prianista... No tengo propósitos políticos, eso lo vamos a ver el 2 de julio. A ver quién tiene propósitos políticos. Yo se los he dicho, quien está lucrando ideológicamente con la salud son ellos no yo”.

Cuenta que abandonó su militancia panista 2012, cuando Felipe Calderón “entregó la presidencia a Enrique Peña Nieto. Entendí que mi trinchera no es en los partidos políticos”.

Relata que su relación con Raúl Vera, a quien no ve desde hace años, con Samuel Ruiz, Alejandro Solalinde y los grupos zapatistas, como la comandante Sandra, “me hicieron entender que no es desde el gobierno o de una posición de poder que se va a transitar a una Nación, no quiero inmiscuirme con algún partido político no aspiro a ningún cargo político, nunca lo hice y nunca lo haré”.

Acepta que en los últimos meses tras convertirse en la figura más visible de entre el movimiento de padres de en el Hospital Infantil y el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, lo han buscado de Morena y del PAN con miras a la elección intermedia de 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados. “Pero no quiero, estoy muy bien”. En estos dos años y medio dice que se ha enfrentado a momentos difíciles como la ocasión en la que Dhana estuvo en terapia intensiva o la segunda vez que estuvo en condición grave y cuando requirió de la ayuda de aquellos con los que se formó en la resistencia social hubo quien lo defraudó.

A decir de Israel la conducta del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha sido “desafortunada, sin sensibilidad al tema y acusando de que era un autodenominado padre de familia o que no era cierto que era papá de Dhana. “El secretario me pidió disculpas conoció a mi hija y a mi esposa Claudia, pero a mi me dio mucho coraje”.