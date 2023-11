Lo vamos a lograr: Xóchitl Gálvez se registra como precandidata presidencial del PAN

"Tengan la certeza de que lo vamos a lograr", así se dirigió Xóchitl Gálvez hacia la comunidad panista que hoy la recibió con bombos y platillos, tras registrarse oficialmente en el PAN como precandidata a la presidencia de la República.

Tras registrarse ante el Partido Acción Nacional, como la precandidata presidencial por el Frente Amplio por Mexico, Xóchitl Gálvez aclaró que no está sola, pero si reiteró la necesidad de que los partidos políticos arreglen sus diferencias.

“De repente en lugar de trabajar la calle me tengo que dedicar a trabajar las broncas entre los partidos y eso no está bien, yo les pido que resuelvan las diferencias, hoy lo que nos une es más importante que nos divide, o lo que nos une es México, y lo que nos une es la posibilidad regresar la paz y la tranquilidad a las calles”, manifestó.





“Yo me niego aceptar que no hay solución a la inseguridad, claro que hay solución claro que vamos a regresar la paz y la tranquilidad a México aparte. Me niego aceptar que las personas de clase y media se tengan que pasar la vida medio viviendo, hoy tenemos la gran oportunidad la mejor oportunidad de nuestra historia de traer los mejores”.

Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

Agradeció a Acción Nacional la oportunidad de ser la candidata aunque no esté afiliada, pero más agradeció al ex presidente Vicente Fox que la invitó a integrarme a un gabinete presidencial “desde donde pude construir toda una política pública en beneficio de los pueblos indígenas y ahí los conocía muchos de ustedes y ahí conté con su apoyo su respaldo ahí conocí a mi querido majo Cortés cuando fui alcaldesa gracias al respaldo de Acción Nacional ahí cuando así”.

Tengan la certeza que juntos vamos a ser gobierno, cada quien sabe qué le toca hacer

Advirtió que el hecho de que no sea militante del PAN, su agenda personal está con el Partido Acción Nacional, y refirió que los de enfrente (Morena y aliados) “van a querer desanimarnos, van a querer mandar decenas de encuestas, yo los conozco, cuando competí por Hidalgo una semana antes publicaron un periódico donde imprimieron 100 mil ejemplares y ese periódico era un periodiquito de cuatro páginas y en la portada había una encuesta donde decía que yo iba 30 puntos abajo en Hidalgo, y lo daban como un hecho con el ánimo de quitarle a la gente esa enjundia que tenían en Hidalgo".

Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

“¿Y qué creen? Nos quedamos a tres puntos de ganar Hidalgo”, señaló Xóchitl.

"Faltan siete meses, faltan siete meses y en estos siete meses vamos a salir a conquistar corazones, porque ellos lo único que tienen son millones, pero nosotros lo que tenemos son millones de corazones. Tengan la certeza que esa es la gran diferencia”.

“Ellos tienen una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un tiktoker, porque le hace falta que le levanten la campaña en TikTok. Tengan la certeza que este proyecto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de sus hijos, se trata de aquellas madres que luchan por conseguir un medicamento para sus hijos, se trata de esas mujeres buscadoras con las que me reuní en Sonora, esas madres que me dijeron, nunca voy a dejar de buscar a mi hijo, porque yo vi 48 madres buscadoras, y perdón, señores, pero sólo había dos padres de familia. Las mujeres nunca se van a cansar de buscar a sus hijos”.

Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México





“Vamos a alcanzar a la candidata oficial, la vamos a alcanzar y vamos a arrasar, y vamos a arrasar. Yo les quiero pedir que por un momento dejemos atrás cualquier proyecto personal, yo entiendo, yo comprendo que muchos hemos trabajado por un sueño, pero hoy de lo que se trata es ponernos de acuerdo.

“Y si no te toca ser diputado y si no te toca ser candidata o candidato a gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos gobierno. Tengan la certeza que juntos vamos a ser gobierno, cada quien sabe qué le toca hacer”, señaló Xóchitl.

“No les voy a fallar a los panistas, ustedes no le fallen a México, yo se los pido de corazón, este país nos necesita, tengan la certeza que la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece. Y yo aquí hoy lo que les vengo a ofrecer es la victoria”, dijo al final entre porras y batucadas.