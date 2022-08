Coalición Va por México anuncia foros para reforma electoral alternos a los de Morena

La coalición Va por México anunció el arranque este próximo viernes de foros alternos a los de Morena, organizados por los partidos PAN, PRI y PRD, con los que buscan fortalecer el debate, hacer conciencia de la importancia de la existencia del INE y que contará con la participación del consejero presidente del, Lorenzo Córdova, así como de magistrados de TRIFE.

El diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro fue el emisario del mensaje de la coalición Va por México y dijo en conferencia que la realización de los foros alternos, es porque Morena dejó fuera la discusión a personajes importantes del INE para dar paso a sus asesores, a sus “paleros” y “matraqueros”.

Acompañada de la vicecoordinadora del PRD Elizabeth Pérez, encargada de llevar al cabo la organización junto con el Vicecoordinador Jorge Triana del PAN y la vicecoordinadora Blanca Alcalá del PRI, anunciaron que los foros de Va por México iniciarán el viernes a las 10:00 horas

Luis E. Cházaro aclaró que la moratoria que han anunciado va por México es constitucional, es la negativa de nuestro bloque opositor a la desaparición del INE y si lo que el Ejecutivo ha enviado constitucionalmente es la desaparición del INE o la desaparición de su autonomía, pues es un retroceso democrático que no vamos a acompañar.

“Es cierto, ahí tienes toda la razón, no hace falta una discusión; pero la federalización de la democracia vía los OPLES, la parte que tiene que ver con los tribunales locales que dicen: “desaparezcámoslos y que todo lo atienda la federación”, por poner solo un ejemplo”.

Al ser cuestionado Luis E. Cházaro sobre si se le haría una invitación al Presidente López Obrador a que retire la iniciativa que presentó en su momento, dijo: “Yo no haría la propuesta por la siguiente razón. Recordarán ustedes que presentamos un “presupuesto alterno” que tenía mucho sustento, que vinieron grupos, que hicimos valer voces como esto de regresar recursos a las Estancias Infantiles; a la Escuela de Tiempo Completo y no escucha el oficialismo”.

En la Reforma Eléctrica, pues tampoco le cambiaron una coma. Yo no haría la propuesta porque estoy seguro de que el Presidente no atendería.

Foros en Cámara de Diputados

El Foro I: “Fortalecimiento de los Derechos Político-electorales”, en el que participará Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, antes IFE; Manuel González Oropeza, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la maestra Angélica de la Peña, ex senadora y quien hablará de Democracia y Derechos Humanos.

El Foro II, viernes 12: “La Federalización de la Democracia Organismos Públicos Locales”, se llevará al cabo el viernes 12 en el que participarán consejeras y consejeros electorales de todos los órganos electorales del país.

Foro III, jueves 18 de agosto “El Instituto Nacional Electoral” en el que participará Lorenzo Córdova y un número importante de consejeras y consejeros electorales del INE a dar su punto de vista respecto de esta “desaparición” que Morena pretende hacer del órgano electoral.

Foro IV, viernes 19: “Federalismo Judicial Electoral”, participa la magistrada Alejandra Chávez Macarena, presidente de la Asociación de Magistrados Electorales y Magistrados de todos los tribunales electorales de todo el país.

Foro V: “Futuro y Fortalecimiento de la Democracia en México”, participa Dana Paola Ravel, Consejera también del INE; Rubén Aguilar; Marco Antonio Gómez Alcantar, que también fue consejero del INE.

Cházaro advirtió que la reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer al INE, no va a pasar, “y eso no requiere siquiera una discusión”.

Con estos foros, reiteró, vamos a elevar la calidad del debate, vamos a invitar -por cierto, a los 500 diputados de la Cámara Diputados a que participen, de Morena, del Verde, del PT, del PAN, PRI y del MC para que vayamos a discutir; pero en el marco de una discusión más seria, de un debate mucho más elevado que el de escuchar.