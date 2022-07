Usan inteligencia artificial para combatir corrupción

Roberto Moreno Herrera, nuevo secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), busca consolidar una herramienta de inteligencia anticorrupción a nivel nacional que permita homologar el combate de este fenómeno en los tres niveles de gobierno.

En entrevista con El Sol de México, el recién nombrado secretario técnico explica que la herramienta tecnológica tiene como objetivo lograr un impacto directo en la calidad de vida de la población y que no sólo cambié su percepción sobre el combate a la corrupción en el país, sino que pueda contar con resultados medibles y tangibles “que el ciudadano pueda usar en su día a día”.

“¿Qué vamos a ver en los siguientes meses? La construcción de modelos predictivos, algoritmos que nos hagan analizar evaluaciones patrimoniales, tener sistemas de banderas rojas, de ubicación de ciertas redes de corrupción en contrataciones públicas. O sea, insumos que puedan pasar al Comité Coordinador (del Sistema Nacional Anticorrupción) para que ellos puedan mejorar sus políticas y alcances”, explica.

Recién el pasado 27 de junio, el Órgano de Gobierno de la SESNA nombró a Moreno Herrera como su nuevo secretario técnico por los próximos cinco años, en sustitución de Ricardo Salgado Perrilliat, quien logró la creación de la Plataforma Digital Nacional (PDN) durante su administración.

De esta forma, Herrera entró a formar parte del SNA, que está integrado por instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo de Participación Ciudadana.

El funcionario asegura que quiere consolidar la PDN y otras herramientas creadas por la SESNA para conseguir el objetivo principal de este órgano: proponer soluciones tanto normativas como de política pública para que sean implementadas en los tres niveles de gobierno y por todo el SNA. Algo que no ha pasado en México.

Argumenta que la ciudadanía no conoce de un caso de éxito de esta secretaria ejecutiva en el combate a la corrupción porque en el país no existe una homologación para hacer inteligencia anticorrupción a nivel nacional.

“¿Entonces para qué queremos eso? Para exactamente no solamente tener un caso de corrupción, sino de ubicar cuál es la fuente y tener diferentes casos de corrupción, pero no solamente en el Gobierno federal, sino también que se ubiquen en entidades federativas. Por ello, una de mis grandes apuestas es no solamente tener un caso emblemático, sino dar elementos al Comité Coordinador para que tenga perfiles, tendencias, descubra redes”, explica.

En ese sentido asegura que presentará un informe sobre su gestión en el primer semestre del próximo año para mostrar resultados y en caso de que algo no funcione se cambie de inmediato.

“Esos resultados, esa visibilidad la tenemos que tener desde ya. O sea, el día de mañana, la siguiente semana. Ya”.