Trabajadores del PJF exigen al CJF que no se levante la suspensión de labores

Trabajadores independientes del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) exigieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que no se levante la suspensión de labores.

Ayer, miércoles 18 de septiembre, el CJF publicó la circular 18/2024 en la que, por mayoría de los Consejeros, el organismo establece la reanudación de labores en juzgados y tribunales para el próximo lunes 23 de septiembre.

Ante ello, este jueves, una comitiva encabezada por la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo Bernal, ingresó al CJF y entregó un pliego petitorio en el que solicitan que los tomen en cuenta en la próxima reunión que se llevará a cabo el viernes 20 de septiembre a las 9:00.

Sociedad Trabajadores del PJF convocan a marcha el día de la toma de posesión de Sheinbaum

En dicha reunión, según lo establecido por los Consejeros del CJF, estarán presentes sindicatos y asociaciones de jueces y magistrados, como la JUFED.

“Exigimos que nos tomen en cuenta, porque nosotros, los trabajadores independientes, fuimos los que iniciamos las protestas y la suspensión de labores el 19 de agosto. Invitan a todos, menos a nosotros. Es lo que queremos, que nos escuchen.”, expresó Aguayo Bernal.

En el documento recibido por el CJF, las y los trabajadores del Primer Circuito expresan “la necesidad de seguir alzando la voz, incluso, ahora, desafortunadamente contra los acuerdos de la mayoría que integran el CJF (...) En esas condiciones, respetuosamente se disiente del punto 2 de la circular de que se ha dado noticia (donde se establece la reanudación de plazos en órganos jurisdiccionales)”, indica el pliego petitorio.

En el documento, las y los trabajadores del Primer Circuito solicitan al CJF nueve puntos diferentes, entre los que están las garantías de sus derechos laborales ante la reforma judicial y permitir que representantes de la base trabajadora del Primer Circuito estén presentes en la reunión del día de mañana.

Ler más: CJF retomará actividades tras más de un mes en paro de labores

En entrevista con medios de comunicación , Patricia Aguayo expresó:

“De manera quizá precipitada, aun cuando no se había realizado esa mesa de diálogo, ya estaban determinando que los plazos judiciales se iban a reiniciar a partir de lunes. No dice exactamente que concluye la suspensión de labores, pero se podría interpretar que implícitamente lo quiere decir”.

Sobre la negativa a regresar a las labores habituales, la vocera indicó que: “Nosotros no hemos terminado nuestras actividades, aun tenemos otras actividades que llevar a cabo y si regresamos a laborar, el trabajo tan exigente que tenemos dentro del Poder Judicial de la Federación no nos permitiría llevar a cabo esas otras acciones y son fundamentales, porque esta lucha no ha terminado”.

Según Aguayo, entre las acciones pendientes, restan acudir a instancias legales, así como buscar acercamientos con diputados y senadores respecto a las leyes secundarias de la reforma judicial.