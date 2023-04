Suspenden sesión en el Senado tras toma de tribuna

El Senado de la República suspendió la sesión de este martes, luego de que la bancada del PAN tomara la tribuna en demanda de que Morena y sus aliados se pongan de acuerdo para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante la falta de condiciones para sesionar, el presidente de la Mesa Directiva canceló la sesión luego de media hora de permanecer los panistas en la tribuna.

Los legisladores panistas desplegaron una enormes mantas al pie de la tribuna del Senado con leyendas donde se lee “El PAN listo” en alusión a que están preparados para elegir a esos comisionados.

Julen Rementería, coordinador de los panistas, informó que se mantendrán en tribuna hasta que haya solución a esta demanda.

Ante la fata de acuerdos para dejar la tribuna y se reanudara la sesión, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, decretó su término a las 13:58.

La sesión de este martes apenas duró hora y media y desde el principio se generó un ambiente ríspido por lo que la oposición consideró falta de voluntad de Morena para nombrar a los comisionados del INAI.

Julen Rementería hacía uso de la palabra en tribuna cuando los senadores de su bancada desplegaron las mantas, en las que se leía “¡El PAN Listo!” “INAI ¡Hoy!”.

“De este tema del INAI estamos próximos a ver también reveses de lo que aquí ha venido pasando y, todo, perdón que lo diga así, por una obstinación que ya raya en la necedad”, aseveró

Advirtió que no están dispuestos a permitir que el tiempo pase sin que se nombre a los comisionados del INAI porque a quienes se afecta es a la población.

“Estamos pidiendo que se vote, que se vote ya. Hay dictámenes listos, no los han subido a la Mesa simplemente porque no han querido, no hay voluntad”, recalcó

Los mexicanos, dijo, necesitamos a garantía de que haya acceso a la información y no que ustedes no se lo quieran.

A la tribuna subió el vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, para revirar al panista, al que llamó “Remen-tiroso”, mientras, se escuchaba al unísono el grito de los panistas: “Hoy… hoy… hoy!”.

“No quiere ni transparencia, ni quieren comisionados del INAI que ayuden a la sociedad. Lo que este señor hipócrita quería era meter a alguien de su partido como comisionada del INAI, son unos hipócritas. Lo que él quería y que no sucedió es que alguien de su partido estuviera controlando ese instituto”, acusó.

Fue la senadora Xóchitl Gálvez la que colocó en los balcones 1 y 2 del Salón de Plenos las mantas que decían “No le saquen a rendir cuentas #TransparenciaYa”.

Por su parte, Germán Martínez se pronunció por tomar el Senado.

“Tomar el Senado quiere decir que el Senado actúe en sus facultades. Tomar el Senado quiere decir que el Senado asuma su responsabilidad frente a la transparencia, que el Senado asuma su responsabilidad frente a la rendición de cuentas.

“Ya estuvo bueno del gobierno sucio, del gobierno opaco, del gobierno en lo oscurito, de los contratos, viajes, lujos que empiezan a salir, sin que se rindan cuentas debidamente".