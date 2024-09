Sheinbaum se despedirá de Morena el 22 de septiembre durante el Consejo Nacional

La presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que asistirá el próximo 22 de septiembre al Consejo Nacional de Morena para despedirse de los militantes, porque a partir del 1 de octubre gobernará para todos los mexicanos.

En conferencia de prensa y tras regresar de unas vacaciones en Acapulco, Guerrero, la próxima mandataria mexicana mencionó “ el 22 es el Congreso de Morena, Consejo Nacional, voy a asistir, todavía no lo decido, pero creo que voy a asistir, y ahí a despedirme de Morena”.

Dijo que “a la hora que entra uno como presidente velas por el bienestar de todos los mexicanos. Dejas de ser partido y te conviertes en presidente de todos con una visión”.

Enfatizó que “México está viviendo un momento espectacular, una hazaña lo que ha hecho el pueblo de México”, a la vez que indicó su participación en el Consejo será para “una despedida como parte de la militancia de Morena, porque entramos a un nuevo proceso”.

Al ser cuestionada sobre la intención de participar en los cargos a la dirigencia de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum señaló que ellos han sido muy respetuosos en el momento político que le ha tocado a su padre.

Afirmó que tienen derecho a participar políticamente y en Morena. “No sé cómo lo vayan a hacer ahora, no he estado metida en eso. Yo me imagino que el congreso va a elegir a su dirección, entonces ahí se sujetará a los congresistas de Morena para ver el puesto que quiera participar”.

“Hasta donde sé, no están interesados en participar en el gobierno y Andrés Manuel López Beltrán tiene derecho a participar en política ahora que el presidente se va a retirar de la vida pública, pues tiene derecho a hacerlo y me parece bien que participe en Morena”, manifestó Claudia Sheinbaum.

En otro tema, Claudia confirmó que vivirá en Palacio Nacional, que aunque no conoce el departamento, tratará de adaptarse.

Sobre el protocolo para el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum reveló que por la mañana ofrecerá un esfuerzo en Palacio Nacional a los invitados internacionales, y después estará por la tarde en el Zócalo, porque a medio día será la toma de protesta en la Cámara de Diputados.

“El presidente ya no va a estar en el Zócalo, va a estar en el Congreso y esta reunión protocolario y ya después tomará camino hacia Palenque”.

Asimismo dijo que ya tienen algunas confirmaciones como el presidente Lula da Silva, Brasil, la presidenta electa no quiso revelar más nombres, pero aseguró que Juan Ramón de la Fuente y Alicia Bárcena, ya trabajan ene ello.

“A todos los países que tenemos relaciones diplomáticas, están invitadas”, aclaró Claudia Sheinbaum.

También le recordó a los reporteros que el 2 de octubre será la primera mañanera “vamos a dedicar al tema del 2 de octubre en Palacio y el 3 de octubre sería la salutación con las Fuerzas Armadas y el 4 de octubre es el aniversario de la Constitución de 1824”.