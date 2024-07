Segalmex es la mancha que me llevo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves durante su conferencia mañanera que su sexenio quedará manchado por el caso de corrupción de Segalmex.

“Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex porque era una nueva dependencia para apoyar a productores del campo. Entonces, creamos esta dependencia, Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho”, justificó.

Desde 2022 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) investigó la corrupción en Segalmex, lo que obligó al gobierno de López Obrador a emitir un comunicado para informar que se estaba haciendo una investigación de fraude en esa dependencia y a pesar de que se giraron órdenes de aprensión, al ex director de esa dependencia, Ignacio Ovalle Fernández, no se le sancionó e incluso se le transfirió a otro cargo, en la Secretaria de Gobernación, como Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que, “están en la cárcel, los responsables y no hay impunidad para nadie, yo diría que esa es la mancha que me llevo, aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero. También eso se tiene que informar", señaló el presidente.

"Antes de que yo me vaya, va a venir aquí a informar sobre eso el secretario de la Función Pública., pero es un caso aislado. No hay nada que haya significado como era antes un acto de corrupción mayor o muchos actos de corrupción, como sucedían en los anteriores gobiernos. Por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie y las traiciones no han hecho mella” sostuvo el presidente, luego que se le preguntó por las traiciones que ha sufrido en su Gobierno.

El tema de Segalmex surgió en la mañanera, luego que se le preguntó por las traiciones que ha sufrido en su sexenio, cuestionamiento al que respondió diciendo que han sido pocas y sin trascendencia. Sin embargo, se refirió al caso de corrupción en la compañía estatal Seguridad Nacional Alimentaria (Segalmex), por más de 11 mil millones de pesos, como “la mancha” más grave de su mandato.

Yo creo que he padecido pocas traiciones o las traiciones que hemos enfrentado, no han tenido efectos nocivos. Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones y en la política y en los procesos de transformación.

“No se vive una sociedad perfecta, más cuando en 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal, lo material, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales”, justificó.

“Entonces, no hay que preocuparse cuánto hay traiciones, no hay que preocuparse cuando hay campañas de calumnia” ni cuando hay respuesta de los grupos privilegiados, concluyó.