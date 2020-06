Se desmantela el Conapred antes de su extinción

La renuncia de Mónica Maccise a la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) derivó en una crisis institucional de la política pública en materia de derechos humanos, razón por la cual varios de los integrantes de la Asamblea Consultiva Ciudadana de dicho consejo, entre ellos Mauricio Merino y Katia D‘Artigues , renunciaron ayer, junto con un diagnóstico severo de lo que está pasando en dicha materia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de prensa que quien no coincida con la visión de su proyecto es mejor que renuncie y anticipó que habrá más cambios en su gabinete.

“Cada quien es libre de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto. Eso es lo honesto. No se debió convocar a ese foro.

Quienes no compartan la política de transformación pueden decidir no trabajar en el gobierno”, dijo.

Mauricio Merino, politólogo identificado con la defensa de los derechos humanos, anunció su renuncia, tanto al Conapred como al Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos, por lo que calificó como un “ataque autoritario del jefe del Ejecutivo”.

“No estoy de acuerdo con los ataques del Presidente a las instituciones que defienden a los derechos humanos en México. Es penoso lo que está pasando y la manera en la que el presidente lo está manejando es muy triste”, dijo el también exconsejero electoral en entrevista con El Sol de México.

Y consideró una “mentira y difamación” del Presidente que ha asegurado que “estos órganos se hicieron para ganar dinero...yo jamás cobré en más de una década en que estuve ahí”.

“Nosotros siempre hemos sido de izquierda democrática, por lo que esta izquierda autoritaria que representa el Presidente no me gusta. Esto es parte de su discurso autoritario de concentración de poder, de Tlatoani”, criticó.

Y precisó que el Presidente está atacando a una institución creada por Gilberto Rincón Gallardo, no por Fox, como lo ha querido hacer ver.

Por su parte, la periodista Katia D‘Artigues difundió en sus redes sociales una carta en la que también anunció su renuncia a la Asamblea Consultiva de Conapred por los reiterados cuestionamientos del Presidente a la tarea del Consejo.

En su misiva asegura que esa institución sí ha servido para proteger “a los más invisibles, a los más desvalidos y también a los más pobres”, a los que el Presidente también se ha comprometido a proteger, por lo que no está de acuerdo en el recorte de presupuesto a los temas contra la discriminación en su gobierno, ya que eso “es una inversión, no un gasto”.

Dice que no cree en el camino de quitarle dinero a refugios de mujeres violentadas, a instancias infantiles ni a familiares de víctimas de desaparecidos. “He visto como han desmantelado el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) hasta volverlo un cascarón inoperante”.

Y en una parte de su misiva asegura: “He visto cómo este gobierno, que se prometió progresista y por ello asumimos abrazaría con más fuerza todas estas causas, nos ha abandonado”.

Política Confirma Segob renuncia de Mónica Maccise como titular del Conapred

En este contexto, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), encabezada por Maricliare Acosta, manifestó su extrañamiento ante la reacción y posición del titular del Ejecutivo en contra esta institución, pues “la descalificación al organismo implica vulnerar las justas luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales”.

Será hasta el próximo lunes cuando la Asamblea Consultiva del Conapred defina quién podría quedar al frente de manera interina.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se reunió con integrantes de la Asamblea con quienes acordó analizar la actual situación que se registra en el Conapred. (Con información de Carlos Lara)