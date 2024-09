Ricardo Monreal asegura que resolución de jueces sobre reforma judicial violenta la Constitución

El diputado federal Ricardo Monreal reviró a la juez federal que ordenó suspender la discusión y votación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. El coordinador de los morenistas en San Lázaro advirtió que la resolución de la juzgadora violenta la Constitución e invade las facultades del Poder Legislativo.

“Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo”, escribió Monreal en su cuenta de X.

La tarde de este sábado, la Juez Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó suspender la discusión y votación de la reforma judicial en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados.

Otro juez federal de Chiapas emitió otra suspensión contra la reforma judicial, en la que estableció que, en caso de aprobarse en el Congreso de la Unión, ésta no podrá enviarse a los Congresos locales para su aprobación en tanto no se resuelva el amparo.

A nombre del grupo parlamentario de Morena, el coordinador enfatizó:

“Esta mayoría legislativa, categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordene porque no tienen competencia para ello, porque no se pueden suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”.

“La representación popular es precisamente la que nos ordena revisar la coordinación y a los únicos que respondemos es a nuestro mandantes, al pueblo que fue quien nos designó en las urnas para modificar y adicionar el texto constitucional”.

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 31, 2024

Dichas suspensiones fueron calificadas por Ricardo Monreal como absurdas, grotescas e ignorantes; “no hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población”, dijo.

Recordó que hay quienes han intentado obstaculizar de manera permanente el avance de la reforma judicial, “la última, hace unos días cuando el ministro Alcántara resistió las presiones y evitó actuar de manera inconstitucional, y antes cuando el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, con dignidad y sobriedad republicana, rechazó la la resolución de un juez de distrito a modo que intentaba invadir la competencia de este tribunal”.

No obstante, subrayó que el análisis y la discusión de la reforma judicial está a cargo del Congreso de la Unión, poder facultado para hacer modificaciones a la Constitución y reiteró “no sólo es violatorio del principio de legalidad e invasión del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución”.