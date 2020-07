Javier Jiménez Espriú deja la SCT; Jorge Arganis Díaz queda al frente

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Javier Jiménez Espriú como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) a cinco días de que comenzaran los rumores sobre la salida del funcionario.

Entre las primeras tareas de Jiménez Espriú al frente de la SCT fue coordinar la cancelación del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, así como retomar las obras del Tren México Toluca y la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

La salida del ingeniero se da por diferencias con el jefe del Ejecutivo en torno a la iniciativa que busca trasladar las atribuciones de control de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina.

Agradecí el apoyo, profesionalismo y servicio aportado al país del ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.https://t.co/m5nKu08paZ pic.twitter.com/aLEXoyj3Qu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 23, 2020

"El secretario de Comunicaciones y Transportes, que es un hombre con criterio, no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y los recintos portuarios, yo soy de la idea que tenemos que confiar a la Marina la protección de los puertos porque hay corrupción, contrabando, introducción de droga y se requiere que se tenga autoridad del control de los puertos", dijo el presidente López Obrador.

"Me preocupa mucho la entrada de droga, el fentanilo, todo esto que se introduce por los puertos del pacífico, toda la droga que entra de Asia. Ahora ya no son los plantíos de marihuana o amapola, ya no es sólo extinguir, destruir estos plantíos, ahora son estas drogas sintéticas donde se lleva a cabo un proceso químico para crear estas dosis que son peligrosísimas para los jóvenes y necesitamos evitar la entrada de drogas".

Al frente de la dependencia se quedará Jorge Arganis Díaz, quien ha colaborado con empresas como Grupo ICA y Nielsen-Wurster Group, entre otras.

El nuevo titular de la SCT dijo que hará su mejor esfuerzo al frente de la dependencia y que en caso de ser necesario "consultará" a Jiménez Espriú de quien presumió ser amigo desde hace varios años.

Por su parte, Javier Jiménez Espriú agradeció al presidente por la oportunidad desde el 2009 cuando se incorporó "a la gesta por la Cuarta Transformación" que "me ha permitido lucha con usted para buscar el bienestar de los mexicanos y la defensa del patrimonio nacional".

"Le agradezco estos 20 meses en el gobierno que me han permitido participar en acciones que considero importantes y trascendentes para el futuro de México. Hablando de lo que usted dice, agradezco también su comprensión y su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia, en relación a lo que usted ha mencionado".

Detalló que sigue siendo fiel y leal a los propósitos de la cuarta transformación y que desde "la atalaya donde me encuentre seré leal a estos principios y contará con un ciudadano que estará apoyando este propósito que es muy loable y que no se puede detener".

Cabe resaltar que el pasado 17 de julio, AMLO anunció que tomó la decisión de que las aduanas marítimas, así como los puertos queden a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina Armada de México (Semar).

Señaló que con esto se evitará que se sigan dando hechos delictivos, por lo que se tiene que "limpiar" todo el sistema de aduanas del país. Además, aseguró que ya no son los sembradíos de drogas, sino que ahora los químicos entran por los puertos, ya que "son drogas de lo más destructivas y dañinas".

Ante la decisión, López Obrador reveló que Jiménez Espriú estaba en desacuerdo. "No está de acuerdo en que la Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios (...) lo importante es que podamos conciliar, dialogar y a pesar de las diferencias que podamos salir adelante pensando en interés general".

