Renuncia al INE Jorge Humberto Torres, encargado del PREP

Con la llegada de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se han presentado renuncias en cascada de distintos funcionarios de alto rango. Este lunes formalizó su renuncia al cargo de coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática, Jorge Humberto Torres.

El área coordinada por Torres, también tiene bajo su control el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuya función es dar un preámbulo de las votaciones en los procesos electorales, como el del próximo 2 de julio de 2024.

Torres había anunciado su renuncia la semana pasada, y aunque se le insistió que no abandonara la institución para la que trabajó por 24 años, formalizó su salida por “motivos personales” este lunes.

“Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable. Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal”, expresó el funcionario en una misiva, la cual señala que será efectiva a partir del 31 de diciembre.

Previo a la renuncia de Torres, otros tres altos funcionarios del área tecnológica del INE se separaron de sus cargos de forma voluntaria.

Alberto Gutiérrez García, titular de la Dirección de Proyectos e Innovación Tecnológica, quien era el encargado de la coordinación del PREP, junto con el comité de expertos, presentó su dimisión al cargo, del mismo modo que Armando Calleja González, que fungía como director de Sistemas de la Unidad.

Desde la llegada de la consejera presidenta Guadalupe Taddei distintos funcionarios del INE de diferentes áreas han presentado sus renuncias, aduciendo “motivos”, personales, aunque fuentes cercanas a los funcionarios indican que se han dado por presiones de la consejera presidenta.