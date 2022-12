Reformar leyes de cabotaje y creación de aerolínea: alternativas de AMLO para impulsar el AIFA

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador informó durante su conferencia matutina que tiene tres alternativas para hacer que funcione el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA). La primera es convencer a las aerolíneas a que no saturen el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), la otra es crear la nueva aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa y una tercera es reformar las leyes de cabotaje para que líneas internacionales puedan trasladar pasajeros en el interior del país.

“Vamos a buscar la forma de llegar a un entendimiento con las líneas aéreas, hay varias opciones: una, que nos ayudan para que no se sature en la actual aeropuerto, teniendo espacios en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque también es una especie de resistencia, aunque digan que no”, dijo el presidente.

“Lo otro, es qué es muy probable la creación de la línea aérea que va a manejar la Secretaría de la Defensa con una empresa que va a tener a su cargo los aeropuertos, algunos aeropuertos, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto nuevo de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Campeche, el aeropuerto de Palenque y otros aeropuertos, el Tren Maya y la línea aérea”, dijo el presidente en su conferencia de prensa.

Foto: Ilustrativa / Cortesía | CUARTOSCURO

Subrayó que tiene ya el avalúo para pagar por el nombre de Aeroméxico para esta nueva línea aérea de administración militar: “Ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de mexicana para que se les compre el emblema, la marca mexicana de aviación, ya se tiene el avalúo, me lo entregaron el fin de semana, no lo he podido revisar, pero aprovecho porque esto sirve para tomar acuerdos para que la secretaría del Trabajo, Luisa Maria Alcalde ya empiece ver este asunto”.

Asimismo, dijo que espera que antes de que termine el mes ya les entregarían el dinero y el año próximo ya estaría operando la nueva aerolínea con aviones de la empresa Boeing.

La otra opción para que funcione el AIFA, dijo que es reformar las leyes aeronáuticas de cabotaje en México, “el que se permita que empresas aéreas puedan traer pasaje al interior del país. Eso lo estamos dejando es al final, porque lo que queremos es convencer, no imponer nada”, subrayó.