Que hable con Adán Augusto, ahí está la Segob, responde AMLO a Santiago Creel

Luego que el diputado presidente Santiago Creel Miranda solicitó públicamente al presidente Andrés Manuel López que le dé una hora con él para hablar de la solución al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el mandatario federal rechazó la propuesta y respondió que debe ir a hablar con el secretario de Gobernación, Adan Augusto López.

“Que hable con Adán y ahí está la Secretaría de Gobernación”, dijo el presidente en su conferencia ante la solicitud del diputado panista.

El mandatario añadió que respeta al diputado y sabe que él respetará la investidura presidencial, pero dijo que no se trata de respeto darle o no la reunión, sino que se “trata de no estar haciendo, pues, publicidad” al panismo.

López Obrador aprovechó para criticar que el PAN fue a acusarlo ante el parlamento europeo, Estados Unidos y la la OEA de presuntas ilegalidades de su gobierno e hizo mofa de eso al poner una canción en su conferencia que satiriza a la OEA.

“Allá anda en Europa el presidente del PAN (Marko Cortés) acusándonos con los diputados del Parlamento Europeo, quiénes son, son como 700 y sacaron una declaración casi con unanimidad, lamento mucho que así esté Europa”, dijo el mandatario.

El presidente acusó que a nivel mundial la derecha está articulada y que convencieron hasta a legisladores del centro, de la social democracia, para atacar a la izquierda.

“Ahí van todos a firmar un manifiesto en contra de nosotros, sin fundamento, sin razón”, aseguró.