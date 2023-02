Por apoyos a corcholatas, AMLO llama a gobernadores de Morena a ser prudentes

Andrés Manuel López respondió a una reportera que le preguntó su opinión sobre las manifestaciones de apoyo de gobernadores morenistas a aspirantes a candidatos presidenciales en Morena.

"Yo pienso que deben de manejarse con prudencia (nuestros gobernadores) y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento para la sucesión presidencial en 2024", respondió el presidente

Te recomendamos: Desplegarán a tres millones de promotores para impulsar campaña presidencial de Ebrard

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que no puede hablar de procesos electorales, sin embargo, dijo que Morena tiene que respetar los estatutos de su partido para elegir a sus candidatos mediante encuestas.

“No puedo hablar de eso, pero está en los estatutos (la selección por medio de encuesta)”, mientras recordó que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presente en su conferencia, fue elegida mediante ese método de encuesta.

Asimismo, aseguró que en Morena "no hay dedazo" para elegir candidatos y aprovechó para criticar a la oposición y cuestionar la trasparecía con la que van a elegir a su candidato presidencial.

“Quién sabe cómo le van a hacer los del bloque conservador para elegir candidato?, si va a ser encuesta o va a ser un grupo (el que decida), ya ven cuanta influencia tiene Claudio X. González y los machuchones, peor ese es otro asunto”, dijo el presidente.

Subrayó que en el caso de Morena, partido que él fundó y con el que llegó al poder, tiene que ser por encuesta la selección de su candidato presidencial: “ahí en el estatuto ya está establecido que es una encuesta (la selección de candidato), es un cuestionario que se hace. Está aprobado técnicamente que una buena encuesta debe ser el reflejo, es una muestra de lo que está pensando la gente, el ciudadano, y se hace una muy buena selección”.

Política Seguiré demandando piso parejo a los que están aspirando a la presidencia: Monreal

Incluso comentó, bromeando, que con la encuesta se puede determinar si los candidatos son honestos o corruptos y sostuvo que la propaganda política ya no sirve para que la gente vote por algún candidato en particular, mientras aconsejó a sus aspirantes que no escuchen a los publicistas políticos, pues sostuvo que ellos no saben cómo piensa el pueblo, porque “menosprecian” a la gente.

Se tiene previsto que para julio próximo, Morena emita la convocatoria para elegir a su candidato a la Presidencia rumbo a 2024.

Aún, cuando podría tratarse de un delito electoral, el pasado 14 de enero, Mario Delgado, líder nacional de Morena, pidió a los gobernadores emanados de su partido que apoyen a sus aspirantes presidenciales, también bautizados por el presidente López Obrador, como “corcholatas”, entre los que se cuentan los funcionarios: Marcelo Ebrard, canciller de México; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum y, el senador Ricardo Monreal.

En esa ocasión, mediante una carta, Delgado pidió a los gobernadores de su partido, construir juntos unidad y fortalecer la presencia de Claudia Sheimbaun, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal” en sus estados.

Posteriormente, diversos gobernadores morenistas como Layda Sansores de Campeche o Alfonso Durazo de Sonora de han manifestado públicamente en pro de Claudia Sheinbaum como sucesora presidencial del presidente López Obrador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este lunes, el presidente insistió en que México tiene la mayor población de ciudadanos con conciencia política y aseguró que es muy difícil que puedan ser manipulados con campañas falsas.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music