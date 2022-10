Política económica enfrenta a diputados en análisis del Cuarto Informe de AMLO

La fallida política económica de la Cuarta Transformación no es más que consecuencia de las ocurrencias desde el gobierno federal, de los “otros datos” equivocados y de las prácticas corruptas del propio gobierno federal, así lo manifestaron diputados de oposición del PAN, PRI, PRD y MC, durante el análisis de la Glosa del IV informe de Gobierno Federal.

El diputado del PRI, Brasil Acosta Peña, empezó su discurso con “nos encontramos con la noticia que la secretaria de Economía renunció hoy a su cargo, por qué será, porque el ex secretario de Hacienda Carlos Urzua decidió dejar el puesto, por no querer ser florero. Es una muestra más del fracaso de la política económica el hecho en sí llama la atención”.

Afirmó que el modelo economía está mal, “El problema es el modelo económico de la Cuarta Transformación que ha dicho que la causa es la corrupción” pero el problema, señaló “no es causa es consecuencia del modelo económico que ha creído que con ocurrencias se puede resolver el problema de la pobreza.

Advirtió que este gobierno ha optado por golpear a los pobres, a los microempresarios y a minado la confianza de los inversionistas.

El priista indicó que el pueblo se quedó sin estancias infantiles, sin comedores comunitarios, los niños que padecen el terrible cáncer se quedaron sin sus medicamentos o bien sólo tres de cada 10 niños recién nacidos hoy cuenta con el esquema completo de vacunación.

También, este gobierno canceló el aeropuerto de Texcoco que según el doctor Carlos Urzúa nos costó 200,000 millones de pesos a los mexicanos frenado el desarrollo y generando un boquete en las finanzas públicas con la desconfianza de los inversionistas.

Por su parte, el panista Jorge Ernesto Insunza Armas del PAN recordó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre en el balcón presidencial: “Muera la corrupción”, pero los otros datos dicen “viva la corrupción”, manifestó el panista.

Al dirigirse al pleno Insunza señaló que México está en el lugar 135 de 139 de los países más corruptos, según organizaciones internacionales, superados únicamente por Indonesia, que por cierto tenía una economía 30 por ciento inferior y hoy está por encima de muchos países.

Reiteró que somos el único país de la OCDE que no otorga un solo peso a la micro y pequeña empresa, que no apoya el sector productivo ni al empleo, pues un millón 600 mil empresas han bajado la cortina en tres años.

Para poder combatir la pobreza necesitamos inversión, pero las políticas no estimulan la inversión y la inflación es de 8.7 por ciento, pero lo que no podemos permitir es que la inflación de la canasta básica sea del 15.7, lo que pega más a los pobres son los que más lo necesitan y a quienes más les está pagando, pues la tortilla ha subido 50 por ciento y el huevo, entre muchos productos de la canasta básica.

Manuel Herrera, de Movimiento Ciudadano, reiteró que este gobierno ha fallado en sus tres principales promesas de campaña que son: no acabó con la corrupción, no regresó a los militares a los cuarteles y, sobre todo, no trabajó primero para los más pobres, de hecho ha ido en sentido contrario.

Aseguró que este gobierno ha tenido muy mal desempeño económico porque ha tomado decisiones con base en el capricho del presidente, sin importarle el efecto sobre la prosperidad del país.

El emecista indicó que el presidente no quiere un país próspero, sino un país dependiente. “No quiere empresarios que generen empleo, sino clientelas políticas que dependan de sus apoyos. No busca construir un sistema robusto de erradicación de la pobreza a partir de la generación de riqueza, sino usar la pobreza como botín político”.

Por su parte, la diputada de Morena, Gabriela Martínez Espinosa, dijo que México continúa por la ruta de la recuperación económica, debido a las acciones estratégicas implementadas por el gobierno federal que ha privilegiado el bienestar del pueblo particularmente para los más vulnerables.

Una de estas y quizá la más importante fue la inmediatez para la aplicación de las para combatir el Covid-19 durante el segundo semestre del 2021 lo que redujo el número de contagio y decesos permitió salir más rápido lo que reactivó la economía.

Se consideraron inversiones en regiones del país en zonas marginadas, como la refinería Dos Bocas y Tren Maya

De acuerdo a la diputada el sector económico reportó una recuperación en los servicios del 98.1 por ciento frente a su nivel pre-pandemia, la cual estuvo asociada por los sectores de comercio y transporte, entre otros y se han recuperado los niveles como se tenían antes de la pandemia.

“Hay un entorno económico y social sólido y alentador para el país no obstante las adversidades presentes a escala global contra todo lo que nos enfrentamos en el mundo”.

Juan Luis Carrillo Soberanis, del Partido Verde manifestó que la presente administración se ha empeñado en garantizar una sólida economía, y de acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos de gastos de los hogares, de acuerdo al INEGI, hace cuatro años los destinos más ricos de la población ganaban 18 veces más que los sectores más pobres.

Sin embargo, de acuerdo a la política salarial implementada por el gobierno ha sido posible reducir la diferencia, “pues el presidente López Obrador gobierna para todos los mexicanos”, pero poniendo el énfasis en ofrecer oportunidades en desarrollar quién es menos tienen es decir garantizando que nadie se queda atrás.

Refinando Sandoval del PT, indicó que el Presidente ha sido claro en mencionar que su gobierno llegó para romper el modelo neoliberal y la política económica emanada de éste, la cual beneficia durante 36 años a pocos en menoscabo de la mayoría del país.

“A romper y abandonar dicho modelo de política económica del gobierno de la 4T es impulsar el crecimiento y económico que se refleje en un mayor bienestar y una mayor calidad de vida de la población teniendo como ejes principales el combate a la corrupción.

Recordó que cifras de combate a la corrupción, sólo han ingresado a las arcas públicas para beneficio de la mayoría 2.4 billones de pesos en cuatro años, el eje principal del modelo neoliberal era la corrupción y ¿por dónde venía la mayoría de los ingresos?, por la vía del endeudamiento y por la vía de subestimar los ingresos públicos recordatorios.

La deuda pública creció el 56% con Vicente Fox, 45 con Felipe Calderón y 32 con Enrique Peña, “nos dejaron esta deuda que tenemos y que tenemos que estar soportando todo el pueblo de México, es 89% heredada y este año nos va a costar más, por su irresponsabilidad.