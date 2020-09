Avanza registro de México Libre de Felipe Calderón como partido

De manera sorpresiva, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila solo a tres agrupaciones políticas nacionales que podrían obtener su registro como partido político, entre ellas son México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala; Encuentro Solidario antes Partido Encuentro Social y Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza.

Será mañana viernes cuando la propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sea discutida por el Consejo General del INE.

Después de un análisis de las incidencias, se determinó que Redes Sociales Progresistas, ligadas a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, Fuerza Social por México del sindicalista Pedro Haces; Alternativa del ex priísta César Augusto Santiago, y Súmate a Nosotros del ex panista Manuel Espino, no podrían obtener el registro como partido.

Además se dio cuenta que entre las irregularidades que se presentaron fue la de “entrega de dádivas” a quienes asistieron a las asambleas o la participación de ministros de culto en algunas de las mismas.

Según el dictamen, los consejeros del INE sostuvieron que sólo tres agrupaciones cumplieron a cabalidad con los requisitos postulados por la ley y con ello se puedan convertir en partidos políticos, mismos que tienen que entrar en vigor este 5 de septiembre.

Multas

Sobre México Libre pesa una multa de 2.7 millones de pesos por la captación de recursos a través de una aplicación “Clip” de personas no identificadas. El INE detalló que las aportaciones electrónicas por un millón 60 mil pesos, la cual no permite identificar el origen de los recursos

Fuerza Social por México, ligada al líder sindical Pedro Haces, fue sancionada con 1.1 millones de pesos; Redes Sociales Progresistas, impulsada por familiares de Elba Esther Gordillo, fue sancionada con 875 mil 62 pesos.

Los Consejos están reunidos en estos momentos y en breve dará inicio la reunión para definir cuáles serán los otros partidos a los que les darán registro.

