Panistas disidentes inician gira nacional para exigir renuncia de Marko Cortés

Manuel Gómez Morín, consejero Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) anunció, en compañía de otros ex consejero panistas, una gira nacional con el movimiento “Dejan el PAN o no vamos” para exigir la renuncia de Marko Cortés como líder nacional del partido y la salida de otros personajes clave del blanquiazul como Ricardo Anaya.

“Es a nivel nacional que comienza hoy mismo: seguiremos con este recorrido a lo largo y ancho del país y con la finalidad de que un número significativo de los 300 mil militantes del PAN se sumen y exijan que quienes tienen secuestrado al partido lo dejen y si no, nos vamos”, dijo Gómez Morín.

Esta semana comenzará la gira en el estado de Chihuahua, luego visitará a panistas de Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes, entre otras entidades de la República con el fin de pedir a los militantes del blanquiazul que exijan, junto con él y otros panistas disidentes, una limpia profunda al interior del partido.

Gómez Morín exigió en compañía de otros panistas disidentes, la suspensión del proceso interno para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional.

“Que el proceso interno de renovación de la dirigencia de Acción Nacional, que se suspenda y que se hagan un diagnóstico profundo y se hagan los trabajos necesarios para poner al PAN al día en temas de corrupción, seguridad y que sea un instrumento que le sirva a México”, dijo Manuel Gómez Morín en conferencia de prensa en Hotel Emporio en la Ciudad de México.

El legislador de la Cámara alta, Ricardo Anaya fue cuestionado por El Sol de México sobre la solicitud que hacen los panistas disidentes para suspender el proceso interno de Acción Nacional y quien también piden la renuncia de Marko Cortés como líder nacional del PAN.

“Yo celebro que en el PAN haya democracia, que se respete el pluralismo, entiendo que a algunos les moleste. A mí nunca me va a preocupar la pluralidad, el PAN al final es fundado por abogados, tiene reglas muy claras y habrá que seguir esas reglas, habrá que tener una nueva dirigencia, no se exagera cuando se dice que el dilema para el PAN es renovarse como origen, el PAN tiene una última oportunidad para hacer un cambio profundo, radical, de apertura a la sociedad y espero que esa sea la consecuencia de la renovación de la dirigencia a partir de noviembre”, respondió Ricardo Anaya.

Manuel Gómez Morín, propuso que sea una mujer quien ocupe interinamente la dirigencia nacional del PAN, hasta que no se resuelvan las diferencias al interior del Partido Acción Nacional, además, no descartó incluir a personajes que han mostrado su lucha en la oposición como Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial.

“Lo que estamos buscando es una limpieza al interior, que haya un partido limpio, que salga un PAN recargado, renovado y que sea una opción en la sociedad y haga oposición a Morena”, finalizó Gómez Morín al poner como última opción la creación de un nuevo partido político, sin embargo, lo ve complicado.