Oposición pide al INE mapas de riesgo en elecciones para salvaguardar a sus candidatos

Partidos políticos de oposición solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) elaborar mapas de riesgo para tomar medidas que salvaguarden la integridad de sus candidatos, pues advirtieron que muchos de ellos se verán limitados para hacer campaña por la violencia que experimentan varios estados.

En la sesión de Consejo General del INE de este miércoles se presentó un informe de las acciones de coordinación entre el árbitro electoral y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo sin violencia, sin embargo, la oposición acusó que las acciones son insuficientes.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General, sentenció que el INE ha quedado a deber en cuanto a las acciones a realizar para blindar la elección y pidió tres acciones concretas: mapas de riesgo, valorar el protocolo y guía de actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y foros y consultas con expertos en materia de seguridad.

Sociedad INE solicita apoyo de la Sedena para organizar elección en Chiapas ante violencia

El perredista recordó que en las últimas semanas fueron asesinados tres aspirantes de la oposición a un cargo de elección popular: Alfredo Giovanni Lezama, regidor panista de Cuautla, Morelos, que aspiraba a ser candidato a diputado federal; Ricardo Taja, aspirante a una diputación federal por Acapulco, Guerrero; y David Rey González, que aspiraba a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por lo que urgió al Instituto a cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó los mapas de riesgo y demás acciones.

Rubén Moreira, representante del PRI ante el Consejo General, advirtió que “va a haber candidatos que no van a aceptar, va a haber muchos candidatos que no puedan hacer campaña; en tanto, Victor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional (PAN), señaló “que no se advierten acciones concretas para mitigar la presencia del crimen organizado en las elecciones”.

La consejera Norma Irene de la Cruz respondió a la acusación de que el INE no ha hecho nada para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones y aseveró que es responsabilidad de los partidos no postular a candidatos que puedan ser financiados con dinero ilícito.

“Ahora que están en ese proceso de selección y de intercampaña, revisen cómo van a blindar sus campañas para que no venga dinero ilegal, revisen cómo van a revisar todos los ingresos y aportaciones para que efectivamente no venga dinero de origen ilícito que pueda alterar la voluntad popular. El INE está haciendo su trabajo, partidos, ayúdenos a hacer nuestro trabajo y tomen la responsabilidad que tienen como institutos de interés público, por favor”, dijo.

El representante de Morena, Sergio Gutierrez Luna, calificó de politiquería la petición de la oposición y acusó que fueron ellos quienes provocaron la crisis de seguridad en el país, por lo que les exigió hacerse responsables.