Oposición critica silencio ominoso de Rosario Piedra ante militarización

Senadores de oposición criticaron a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por su silencio ante los acontecimientos que vive el país como la militarización, la falta de medicamentos para el cáncer, los feminicidios y violaciones laborales, asesinatos, desaparecidos y los ataques desde Palacio Nacional a la prensa, activistas y defensores de los derechos humanos.

Los legisladores reprocharon el silencio ominoso de Rosario Piedra, quien en ningún momento se ha manifestado en defensa y a favor de periodistas, ambientalistas, feministas, a la defensa de la autonomía del INE, que han sido atacados desde el propio gobierno de la República.

Al comparecer ante el Pleno del Senado, la comisionada fue severamente cuestionada por la oposición, y por el Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza, señaló que “el signo más ominoso de su administración es que valide, legitime, convalide la militarización del país, lo cual es una traición a la historia, a la lucha de generaciones y al horizonte democrático del país”.

“Por lo anterior me permito preguntar. ¿Hasta dónde y a hasta cuándo la indignidad para ocupar un cargo, que todos los días desprecia con su conducta”, cuestionó.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil, se dijo arrepentido por haber votado en favor de la ratificación de Rosario Piedra, y el su turno, el legislador la cuestionó por su silencio ante el desabasto de medicamentos para niños, por el asesinato de 40 periodistas en este sexenio, por los más de 150 mil mexicanos asesinados y más de 130 mil desaparecidos. “¿Qué no tiene responsabilidad en nada este gobierno?”, le incriminó.

“Ha callado ante casos como los mineros fallecidos en Sabinas, no hay pronunciamiento, ni recomendación por las madres buscadoras que han sido asesinadas”.

“La CNDH está callada ante la militarización y es lamentable que organismos internacionales realicen señalamientos al respecto y que la CNDH diga lo mismo que el gobierno son neoliberales y conservadores”, apuntó.

“Ustedes están permitiendo el abuso del Presidente contra los ciudadanos, contra los periodistas, contra los ambientalistas”, manifestó el senador.

Niega Piedra Ibarra gestión a favor del presidente

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, defendió su gestión al frente de esa instancia ante los señalamientos y cuestionamientos de la oposición, por la militarización, el aumento de violencia, feminicidios y desaparecidos, pues dijo que hoy las recomendaciones “no se acuerdan, ni se negocian”.

Señaló que el pueblo mexicano está ansioso de alcanzar la paz, pues lleva años, décadas de padecer la violencia institucional, la ejercida por el aparato represivo del Estado para impedir la democracia y la provocada por la descomposición social y la corrupción que desembocó en una guerra disfrazada de combate al crimen organizado, que sólo perpetuó la violencia y significó grandes sacrificios para las y los mexicanos.

Aseguró que la violencia empieza en el hogar y en las escuelas, por eso ha sido prioridad de mi gestión para combatirla en todas sus formas.

Ante el pleno del Senado, Rosario Ibarra aseguró que no hay un solo hecho violatorio, comprobado de cualquier autoridad sea federal | Foto: Cuartoscuro

Indicó que se han emitido recomendaciones generales, como la 43/2020 y la 46/2022, pero también el Plan Estratégico Institucional por una Cultura de Paz y Derechos Humanos, que implica un vuelco en el papel que tradicionalmente ha jugado la CNDH, para que pueda tener más incidencia en la prevención de las violaciones a derechos humanos y en las políticas públicas que las atienden.

Rosario Piedra aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que emite la CNDH no se deciden a capricho de la presidencia. Aún siendo su facultad exclusiva, son resultado de un análisis cuidadoso, muy serio y documentado que hace el área jurídica, acorde al mandato que nos impone la ley.

Desde que ocupo la titularidad de comisión nacional, ha promovido diversas acciones de inconstitucionalidad, con el objeto de visibilizar las inconsistencias que llegan a darse por la emisión de leyes o reglamentos que no son acordes con lo establecido en la Constitución Federal y que de manera directa o indirecta no son acordes con los derechos fundamentales.

Señaló que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido aceptadas y ratificadas por ésta con sus sentencias favorables.

Ante el pleno del Senado, Rosario Ibarra aseguró que no hay un solo hecho violatorio, comprobado de cualquier autoridad sea federal, que no haya sido atendido y expuso que la CNDH “hoy no trabaja para una minoría, está al servicio de todo el pueblo”.

Dijo que realidad es que ahora la CNDH es una institución más eficiente, menos onerosa, menos burocrática, es una institución, “del pueblo y con más resultado, también es más plural e incluyente en su composición representativa de los diferentes sectores de la sociedad”.

Destacó que actualmente los funcionarios de la CNDH no provienen de la PGR ni del Instituto de Investigaciones Jurídicas de las UNAM, sino de egresados de universidades de todo el país.