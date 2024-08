Notifican al Senado sobre orden de aprehensión vigente contra Javier Corral

Este jueves el Senado de la República fue notificado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sobre una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Corral, senador electo por Morena.

El también exgobernador de Chihuahua fue notificado de la orden de aprehensión en su contra durante la reunión de la bancada de Morena, previa a la Sesión Constitutiva del Senado.

Pasadas las 13 horas, Javier Corral rindió protesta como senador de la República.

Tulio Salanueva, especialista del Colegio Nacional de Abogados explicó a El Sol de México que una vez que el exgobernador rindió protesta como senador, ya cuenta con fuero.

“Al rendir protesta, técnicamente ya tiene el fuero constitucional. Es el requisito para ejercer la función, el cargo. Técnicamente ya tiene fuero constitucional”, detalló.

La misma postura la respaldó el senador Gerardo Fernández Noroña, nuevo presidente de la Mesa Directiva en el Senado, quien sostuvo que Javier Corral ya cuenta con fuero y afirmó: “yo velaré por el respeto de todos los senadores y senadoras en todo caso que piden su desafuero. Habrá quien diga que no, que hasta el primero (de septiembre), que es la sesión del Congreso General, pero no le deben tocar un cabello, no van a poder”.

De acuerdo con Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, a Javier Corral se le imputa el presunto desvío de 98 millones de pesos a través de la simulación de un contrato cuando ocupó la gubernatura del estado norteño.

Tras rendir protesta como legislador y al concluir la Sesión Constitutiva del Senado, Corral Jurado declaró ante medios de comunicación que como ya lo ha dicho, va a enfrentar el proceso, “pero es una nueva intentona fallida de Maru Campos con su principal cómplice de esta Cámara que es el hampón de Manlio Fabio Beltrones”, apuntó.

“Todo es una maniobra política, todo tiene una intencionalidad muy clara y qué vergüenza que el PAN caiga tan bajo y sea cómplice y dé cobijo a una patraña como esta”, advirtió.

El ahora senador de Morena dijo desconocer qué tipo de policías fueron los que entregaron la orden de aprehensión, y sin embargo no escatimó en señalar que lo hicieron con la colaboración del grupo parlamentario de Acción Nacional y de Manlio Fabio Beltrones, quien este jueves presidió la Mesa de Decanos para constituir la nueva legislatura del Senado.

“No sé qué policías fueron (los que entregaron la orden de aprehensión), lo que sí digo es que lo hicieron con la colaboración de los senadores del PAN y con el que iba a presidir la Mesa de Decanos, Manlio Fabio Beltrones. Lo hicieron de manera conjunta”, acusó.

Javier Corral se dijo víctima de una campaña política perpetrada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Asimismo, adelantó que en el proceso en su contra limpiará su nombre y le quitará la máscara a Campos Galván.

“Voy a limpiar mi nombre porque toda esta campaña pretende manchar mi nombre (...) porque María Eugenia Campos quiere empatarme en los mismos cartones, quiere decir que también Javier Corral es corrupto, pero le está fallando, la voy a desenmascarar punto por punto”, comentó.

“Las investigaciones de la operación ‘Justicia para Chihuahua’, centralmente, tocaron casos de corrupción de Manlio Fabio Beltrones, María Eugenia Campos y César Duarte. Ese es el tema que está detrás de todo esto”, agregó.

El exgobernador también adelantó que no buscará esconderse y estará presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo domingo 1 de septiembre para la instalación del Congreso de la Unión.

“Entré por mis pies al Senado, saldré por mis pies. He venido a registrar todos los trámites, he tomado protesta y acudiré a la sesión del Congreso General en septiembre”.

“Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila (...) nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones, lo que pasa es que hay una campaña política de persecución. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal”, remató.





Con información de Fernando Reyes / El Heraldo de Chihuahua