"No se le puede acusar sin pruebas", AMLO sobre Manuel Bartlett

Entre la polémica por la exoneración al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se le puede acusar sin presentar pruebas.

Acusó que cada vez que los conservadores pasan por un mal momento, arremeten contra Bartlett Díaz, por lo que aprovechó para retarlos a que "le tapen la boca" con las acusaciones hacia el director de la CFE, quien ayer fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Yo les invito porque una cosa es que nos caigan mal unas personas o que tengamos posturas, tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales. Sí hay un servidor público no sólo se va a su casa, se va a la cárcel, para que se entienda, pañuelito blanco; no hay corrupción arriba y quiero que me tapen la boca”, lanzó durante la conferencia mañanera.

Destacó que lo que se había resuelto fue una denuncia que presentaron por su desempeño en la actual administración.

“Ahora están pasando un mal momento y cualquier cosa... Bartlett. El señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad, a ver, ¿ahí cuáles son las tranzas, los contratos entregados como se hacía antes por influencia? Eso se juzga y cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se mostró, fue por su desempeño en esta administración”, defendió.

Ayer, la Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó las acusaciones contra Manuel Bartlett, quien fue señalado por conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, pues aseguró que las 25 propiedades con valor de 800 millones de pesos no son suyas, sino de su familia y además no estaba obligado a declararlas.

La controversia fue generada por la publicación del reportaje "Bartlett, bienes raíces" , donde se abordó la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales.