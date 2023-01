Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros impulsamos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “le pareció bien” que la ministra Norma Piña Hernández haya sido elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin embargo, aseguró que la ministra siempre ha votado en contra de las iniciativas de la cuatroté.

“La presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, es único el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación como era antes de los poderes al Ejecutivo”, dijo.

Te recomendamos: Presidencia de Norma Piña en la SCJN, un paso hacia más igualdad y menos violencia de género

En conferencia de prensa matutina, el presidente manifestó que el procedimiento de elección de Piña Hernández fue conforme a la ley, resultado de consensos al interior de la Corte y muestra de la independencia del Poder Judicial, pues aseguró que no hay subordinación del Poder Judicial hacía el Ejecutivo en la actualidad, como dijo sí ocurría en sexenios pasados.

Política Represento a todas las mujeres: Norma Piña celebra igualdad de género al asumir presidencia de la SCJN

Primer mujer en asumir el cargo ministra presidenta de la SCJN

Ayer, Piña Hernández fue elegida como presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura para el periodo 2023-2026 en una tercera ronda en la que el ministro Alfredo Ortíz Mena obtuvo cinco votos.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagiar su tesis de licenciatura y que también aspiraba a presidir la Corte vió frustrada su aspiración en la primera ronda de votación al obtener solo dos votos.

Sobre el tema del presunto plagio de la ministra Esquivel Mossa, López Obrador reiteró que los que acusan, en este caso el académico Guillermo Sheridan, no tienen moral para lanzar los dichos.

“Cada vez que hay una injusticia a mi no me gusta porque es politiquería, por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, dicen plagio, ojalá los problemas en México fuesen por plagio, los problemas de México son por robo”, dijo.

Agregó que será la UNAM y las instancias correspondientes las que resuelvan el caso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En tanto, López Obrador urgió una reforma en el Poder Judicial ante la “corrupción que impera” en dicho poder y los lujos que gozan sus integrantes, pues recordó que ganan tres veces más que el Ejecutivo, y que las instituciones no estén “al servicio de minorías rapaces''.