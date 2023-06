No se van a quedar sin luz, insiste AMLO ante apagones por ola de calor

A pesar de los apagones que se registran en México ante el aumento del consumo de energía eléctrica para ventilar hogares y oficinas por las altas temperaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe riego de una crisis eléctrica, pues hay energía de reserva para seguir prestando el servicio.

“Decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes, sabemos que aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva”, aseveró el mandatario federal en su conferencia mañanera de este jueves.

Con respecto a los apagones eléctricos, principalmente en el norte del país, el presidente dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni siquiera le ha enviado un reporte que genere preocupación ante la alta demanda de luz en las últimas semanas por el calor.

"Lo único que me dijeron es no hay problema, es en un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación, no nos va a faltar. Cosa importante los que apostaron por la privatización eléctrica están obcecados con el fracaso de la CFE, no lo superan”, puntualizó.

Asimismo, se comprometió a brindar un informe próximamente sobre la capacidad eléctrica de la CFE en el país y en el que se precisará si existen problemas de suministro de energía.

AMLO niega apagones

Finalmente, destacó la capacidad de respuesta de los trabajadores de CFE, asegurando que son excepcionales, pues en muy poco tiempo pueden restablecer fallas en el servicio.

Ayer, martes, el presidente también había minimizado los apagones y dijo que era alarmismo de los medios de comunicación.

“No hay ningún problema, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense ¿que hay apagones? Si no hay nada y ya están con este alarmismo, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica yo les digo no hay problema”, insistió.









