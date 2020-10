No se dictaminará a vapor Ley de Ingresos 2021: PAN

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará este lunes a mediodía la discusión de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo año (LIF 2021).

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, declaró que esperan tener listo el martes el dictamen en el Pleno para votarlo, mientras que la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Patricia Terrazas Baca aseveró que no se dictaminará al vapor la propuesta presidencial y se harán las reservas pertinentes.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la LIF debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre.

En entrevista para El Sol de México, la legisladora panista expresó que desde la semana pasada solicitó a todos los grupos parlamentarios que entregaran sus iniciativas para integrarlas al proyecto del Ejecutivo y realizar las modificaciones correspondientes.

Señaló que hasta la madrugada del domingo se recibieron propuestas y a lo largo del día, su Comisión estuvo procesando todas las iniciativas parlamentarias para que este lunes inicien con el proceso de dictaminación del LIF para integrarlas.

Precisó que durante la mañana de este lunes estará listo el predictamen y al mediodía están convocados los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda para iniciar la discusión del documento.

Rechazó que el proceso legislativo de la LIF 2021 se vaya a dar en fast-track, y que los legisladores que no estén de acuerdo en el documento presidencial tendrán la opción de presentar sus reservas y en ese momento Morena tendrá que escuchar. Anticipó que será un debate como el ocurrido con la extinción de fideicomisos, en el que la mayoría lopezobradorista no escuchó ningún razonamiento.

La diputada panista prevé problemas para los contribuyentes, principalmente para quienes generan empleos y recursos en México, de no modificarse el proyecto del presidente López Obrador.

En este sentido, subrayó que “hay un grave problema en la economía y si no se da oxígeno al sector que genera empleo, este sector se va a desanimar y a bajar los brazos, pues se le está cargando la mano”. Puntualizó que no se refiere a los enormes contribuyentes o empresas gigantes, sino a los empleadores con menos de 20 trabajadores que conforman el 93 por ciento del sector empresarial en México.

“Si no les das un estímulo, se va a ir muriendo el empleo en el país”, dijo Terrazas. Y advirtió que, si esto no lo considera el grupo mayoritario de Morena, será grave para el país “porque no va a haber pago de impuestos y se va a caer la recaudación y se cae el empleo y en automático el flujo de efectivo”.

Respecto a las propuestas del Ejecutivo y el bloque mayoritario que lo apoya para hacer ajustes a algunos productos como el tabaco o a los combustibles, Terrazas mencionó que la economía es tan elástica que al final terminará pegando en el bolsillo de los ciudadanos, aunque digan que no incrementan los impuestos.

Sobre el posible incremento al gravamen del tabaco, Terrazas refirió que “no están cuidando ni la salud ni están metiendo nada de programas preventivos, lo único que quieren es que sea recaudatorio y al final del día le impacta a la economía de los ciudadanos”.

Por su parte, el líder de los diputados morenistas, Mario Delgado, aseguró que su bancada hará un análisis responsable de la Ley de Ingresos, ante un panorama difícil por el coronavirus.