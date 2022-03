"No menos, como...", Beatriz Gutiérrez recuerda broma de EPN durante inauguración del AIFA

Durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, recordó la broma que hace unos años se viralizó debido a un error del expresidente Enrique Peña Nieto.

En el video se muestra como en una comitiva, se escucha como la primera dama dice al operador: ¿En cuánto tiempo llega?. a lo que le responde, "no más de cinco minutos". Después ella dice: no menos como... jajaja", y agrega, "me salió del alma". En el video puede verse la broma a partir del minuto 14:30.

Te recomendamos: AIFA: Con problemas de movilidad inauguran el aeropuerto de Santa Lucía







Sedena entrega administración del AIFA

El día de hoy, el director general del AIFA, Isidoro Pastor, recibió de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, la administración del nuevo aeropuerto con la firma del acta de entrega recepción de las instalaciones, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador fungió como testigo de honor.

Posteriormente, el presidente develó la placa de inauguración del complejo aeroportuario, acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller y funcionarios federales.

En la inauguración también estuvo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, quién señaló lo siguiente:"El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que, probablemente, incluso los adversarios del movimiento encabezado por el presidente López Obrador disfrutarán utilizar el AIFA, aunque sea en silencio.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music