Monreal apoya plan B de reforma electoral: Morena debe aprender a escuchar

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, es mejor el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador ya que considera que la reforma electoral no pasará y que debe escuchar y diálogar con los demás partidos.

“Morena tiene que aprender a escuchar, pues son momentos en los que no pueden actuar con arrogancia ni sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”, manifestó el senador.

“Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el Plan B es algo similar a la reforma eléctrica, porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados, ya que el PRI anunció que no acompañará a la mayoría en este momento”.

Por tanto, el presidente de la República o los legisladores de la mayoría están pensando en un Plan B”.

Monreal mencionó que desde su punto de vista podrían modificarse la Ley de Medios de Impugnación y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque esas no requieren mayoría calificada.

Explicó que, para modificar la integración del Congreso, los principios de representación proporcional y mayoría relativa, así como la composición del Instituto Nacional Electoral, como se planteó en la iniciativa de presidente Andrés Manuel López Obrador, se requiere de una reforma constitucional.

De aprobarse así, sin modificar la Carta Magna, quienes se oponen a estas propuestas podrían ejercer su derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerciera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

Monreal asentó que la marcha de pasado domingo no “mató” esta iniciativa del Ejecutivo, sino que el PRI ya tenía la decisión tomada de no apoyarla, pues seguro sintieron que no se habían cumplido los acuerdos políticos, pues “en la política los acuerdos son claves, si no se honra la palabra los partidos se alejan”.

Morena debe replantear su estrategia

El líder morenista señaló que hasta el momento, no se ha dado a conocer ninguna iniciativa para reformar la legislación secundaria en materia electoral.

Dijo que sí se podrían realizar modificaciones secundarias, porque para ello no se requiere de la mayoría calificada, pero no para hacer cambios fundamentales, como los que se habían planteado para la elección de las y los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como para reducir el número de legisladores.

Indicó que se debe de revalorar y recomponer su relación con las clases medias, con los intelectuales, con los universitarios, con los empresarios, e incluso con los medios de comunicación.

“Para mí es fundamental que esta relación que históricamente habíamos mantenido en armonía y con respeto, pueda recomponerse y no establecerse un abismo entre ellos y nosotros”, remarcó.