[Video] Gobernador de Puebla pide depurar a reporteros que lo cuestionan

Este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina que se lleva a cabo vía digital, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta pidió a su directora de comunicación social, Verónica Vélez Macuil, que filtrara a los medios que le hacen preguntas al mandatario durante dicha exposición.

Esto ocurrió cuando un representante de un medio local, llamado Cholula Sin Censura les estaba haciendo una pegunta a Barbosa, y este lo interrumpió.

VIDEO barbosa periodistas.mp4

-Tú eres periodista o eres interesado? –Preguntó Barbosa.

-Soy periodista, señor gobernador. –Contestó el reportero.

-¿Sí, de que medio?

-Cholula Sin Censura, señor Gobernador…

-Cholula sin censura… (balbucea)

-Entonces, sí me gustaría que hubiera una respuesta señor gobernador, ya que la gente de la colonia Lázaro Cárdenas pide que regrese la avanzada…

-Cht cht… Tranquilo, muchacho… Lo vamos a investigar y lo vamos a resolver. –Interrumpió Barbosa, volteando

a un lado de la cámara, y dirigiéndose a su equipo:

“Y le pido a Verónica que filtre… ¿De acuerdo? Ps sí… ¡Cholula Sin Censura! ¡San Sebastián Zinacatepec sin Censura…!

VIDEO barbosa periodistas.2.mp4

Los enfrentamientos de Miguel Barbosa con los representantes de la prensa no son nuevos, de hecho se han convertido en parte de la relación cotidiana entre ambos.

Durante la misma conferencia, el gobernador confrontó a otros periodistas, entre ellos un reportero que le pidió su opinión sobre una iniciativa presentada por un legislador de otro partido, a lo que Barbosa le contestó:

“Lo dicho por un diputado panista nefasto no es la oposición del congreso, no inventes por favor… Sé responsable en tus preguntas, ¿de acuerdo? No me vengas aquí a poner como oposición del Congreso la declaración de un nefasto”.