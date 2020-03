La Mañanera vista por Reyes Razo | "Ni fiscalía ni represión"

"¿Otra vez que se cree una Fiscalía Especial para el Feminicidio? Pues ya dije una y varias veces que no. Pues yo no soy como los de antes. Yo -reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador- no ando con el puño apretado y grito:"¡Mano dura con los malvados! ¡Todo el peso de la Ley contra delincuentes! ¡A mí no me va a temblar l mano! El pasado fue pródigo en amenazas. Que no pasaron de ahí...

Ni fiscalía ni represión. Ni censura ni persecución. Yo organicé y encabecé unas 30 o 40 marchas que remataron en el Zócalo. La idée por causas justas. ¿Cómo voy a reprimir una como la del domingo? ¿Cómo sugieren que persiga, que acose a los que recorren la ciudad gritando sus urgencias?"

"Aquellas manifestaciones mías -reseñó López Obrador- jamás fueron 'cubiertas' por periódicos, noticiarios de televisión o informativo de radionoticias. ¡Nunca! El domingo observé el despliegue informativo. Todos los medios en la manifestación. ¡Con todo! Bueno -enmendó sonriente López Obrador- no todos ¿eh? No todos. Jejeje".

A las 6 horas de ayer ya era muy notable la ausencia de mujeres periodistas. Seis vivieron la conferencia mañanera. Tres tuvieron oportunidad de preguntar a López Obrador quien analizó: "Esta marcha del domingo tiene muy diversas aristas. Vi que muchas mujeres de todo el país salieron a la calle. Contra la violencia que sufren. Contra las asesinadas con saña. Demanda muy justa. Marchas con diversos problemas. Afortunadamente no muy graves".

"Satisfactorio panorama. Veo también a grupos que buscaron alterar la buena marcha de las inconformes. No lo consiguieron del todo. El alma, la recia columna resistió. Y yo las felicito. Como también reconozco el recio carácter de las mujeres encargadas de conservar el orden. Soportaron asedio, coso de diverso orden".

"Detrás del feminismo está el oportunismo del conservadurismo. Hipocresía s su signo. Se enmascaran. No hallan cómo dañar mi gestión. Anhelan, apuestan por el fracaso de esta administración. La violencia del domingo buscó desatar represión. No lo logró. Nadie cayó en su trampa.

"Moral, socialmente derrotados. Así están los conservadores. Desconcertados. Desunidos. No logran cohesión. No se hacen reacción. Aturdidos no admiten que este es otro tiempo. Que es distinto al del saqueo, el del bandidaje oficial y la robadera desaforada.

"Dense cuenta -exhortó a sus adversarios López Obrador- que en esta república hay un gobierno que ve por todos los mexicanos. Que no es agencia de negocios. Y ya no sirve a la "casta divina" que durante años se sintió dueña del país".

Preguntas que lo pusieron a repasar orígenes de violencia, delincuencia llevaron a López Obrador a atribuir descomposición familiar la existencia de sanguinarios que se ceban en mujeres. En contraste, dijo que el bienestar y la justicia hacen la paz y la tranquilidad del país.

"Ven -explicó-en mi gobierno no existe un colaborador que tenga ligas, tratos con la delincuencia. Pésimo ejemplo que dio otro gobierno. ¿Para quien trabajó el señor García Luna? Esos son hechos.

Ricardo Rodríguez -quien se notó desmañanado y errático- anunció que impulsará la impresión de obras literarias del Fondo de Cultura Económica. Dispondrá el responsable del" Instituto para devolver al pueblo lo robado" de dineros que obtuvo de recientes subastas de casas, automóviles, aeronaves chatarra, joyas, relojes. "Antes se dio dinero a atletas campeones y campesinos pobres. "Construyeron caminos y escuelas", declaró Ricardo Rodríguez cuyo fuerte no es levantarse temprano.

Así la conferencia mañanera de ayer lunes.