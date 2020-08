Los canales de Tv estarán ocupados por la educación, no habrá comerciales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que previó al convenio con televisoras para llevar la educación a distancia, hubo reuniones con las televisoras y la SEP.

En ese sentido, comentó que él participó en dos reuniones, algo importante y técnicamente me gustaría que se explicara, es interesante que las televisoras tienen, concesiones para tener otros canales, eso no se sabía o no lo sabía la mayoría de la gente.

Sociedad Gobierno firma convenio con televisoras para transmisión de clases

Cada televisoras, añadió, tiene posibilidad para ampliarse y echar a andar nuevos canales, esto legalmente está establecido, se cuenta con el Instituto Federal de Telecomunicaciones que dio autorización y el apoyo del INE porque al impartirse clases no puede haber interrupción, ni comerciales; los canales estarán ocupados por la educación.

A su vez Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), calificó como un gran salto la multiprogramación, que en un solo canal pueda haber hasta cuatro o cinco señales y muchos canales de cobertura nacional como son los casos de Multimedios, Imagen, Televisa, Azteca y el SPR, pero ninguno lo puede hacer por sí solo, esta alianza lo cubre al 90 por ciento. Y estaciones de radio donde no llega ni el Interne ni la televisión.









