Lorenzo Córdova pide no dejar sola a la SCJN ante plan B

Al alertar de los riesgos electorales del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE dijo que hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se convierte en el último dique de garantía y de las condiciones democráticas en las elecciones en México y de la prevalencia de nuestro orden constitucional”.

Al participar en un desayuno de la American Society, Lorenzo Córdova dijo que el qlan B es “demencial” y “destaza” al INE en su operación y que costará la liquidaciones de personal en dicha institución por el recorte que ordena esta reforma costará dos mil 500 millones de pesos.

Te recomendamos: EU se inmiscuye en asuntos que no le corresponden: AMLO tras críticas a Plan B

Al referir a las concentraciones ciudadanas del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero de 2023 para defender al INE, Córdova dijo que “no es una cuestión gratuita, es una genuina expresión ciudadana. Los ciudadanos están defendiendo a la democracia y a su orden institucional democrático. Son tiempos de la Corte.”





Lorenzo Córdova, presidente del INE. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Si ustedes me preguntan a mí, si hay motivos para estar preocupado, no he venido a ser optimista y decir que no va a pasar nada, sí está pasando algo muy grave pero también tengo muchísima confianza de que la Corte, que para alguno es denostada, es hoy el ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional de nuestro país. Pero la corte no puede estar, como el INE no está solo”, subrayó el consejero presidente del INE.





Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Agregó que la construcción de las democracias “no es concesión graciosa de un solo hombre, no cayó desde el poder, no es algo que se le deba a un solo partido o a una sola fuerza política o ideología, es el resultado de una puesta de varias generaciones de mexicanos con distintos puntos de vista, legítimos, con distintas posturas políticas que coincidieron en que la lucha por el poder tiene que ocurrir de manera democrática y con reglas claras y con condiciones de equidad en la competencia”, expresó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, dijo que la democracia es una construcción colectiva que requiere requiere de una defensa colectiva:

“La democracia la construimos todos con esfuerzo, sudor y como diría Churchil: sangre”, concluyó.