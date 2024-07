“La experiencia no es igual a corrupción”, dice Xóchitl Gálvez a AMLO sobre elección de jueces

“La experiencia no es igual a corrupción”, respondió Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció ayer que quiere jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sin experiencia.

Al participar en el cuarto Diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial que tiene lugar en Chiapas, Xóchitl Gálvez dijo estar a favor de una transformación del Poder Judicial pero “sin odio ni venganza”.

“(Los) defectos (del Poder Judicial) no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca, el Poder Judicial si se toca pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo”.

“Debemos construir un Poder Judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad, un Poder Judicial que no se limita al ámbito federal sino que también, y de manera muy importante, opera en el ámbito estatal”, dijo en su participación.

Ayer el presidente López Obrador reconoció en su conferencia de prensa que no está a favor de exigir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros cinco años de experiencia para poder participar en la elección de impartidores de justicia, y dijo que “se le fue” quitar ese candado de su iniciativa.

Lo anterior, porque acusó que mientras más experiencia tienen los jueces más se alejan de la impartición de justicia.

“Ya a los 10 años ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando en el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan”.

“Siempre dicen: ‘No, ¿y la experiencia?’ Pues si van a ser abogados titulados, y la escuela, pues. Y si hace falta un curso especial, se lleva a cabo sobre la función específica de un juez. ¿Qué es muy compleja la impartición de justicia cuando se actúa con rectitud y no por consigna, como suele pasar?”, cuestionó el presidente.

Xóchitl Gálvez se pronunció en contra de la elección popular de los impartidores de justicia y dijo que la experiencia y el mérito deben ser la vía para que una persona se convierta en juez, magistrado y ministro de la Suprema Corte.