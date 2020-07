Invitación a Trump para visitar México está abierta, pero no es conveniente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está abierta la invitación para que Donald Trump visite México, ya que es “un gesto de amistad de parte nuestra”.

Aseguró que por el proceso electoral en Estados Unidos no hay posibilidades de que se dé esta visita.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que esta visita era el tiempo oportuno por el acuerdo comercial, “pero decidimos ir porque ya van a intensificarse las campañas después de los partidos y ahí es un proceso primordialmente electoral y ya no podemos intervenir, no es conveniente, prudente y no es adecuado”.

Puntualizó que se logró el objetivo de encontrarse y reafirmar el compromiso de trabajar juntos en la integración económica y comercial de las tres naciones, con respeto a las soberanías.

Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador agradeció a su homólogo de EU por haber tratado a su país "con gentileza y respeto" y no "como colonia". Foto: Reuters

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que se ha logrado ese propósito y “fue bien vista por empresarios estadounidense, el pueblo, por los medios de comunicación nos trataron con respeto y destacaron la noticia del encuentro”.

Dijo que fue exitosa la visita con Donald Trump, además de que fue de mucho provecho para el pueblo de México, por lo que reconoció el trabajo del CCE para operar e instrumentar el acuerdo ya qué hay que promover inversiones, dar información a quienes quieren venir a poner sus plantas en México y hay que trabajar de manera coordinada con los gobiernos de los estados para la apertura y ampliación de parques industriales.

Abundó que se deben ampliar las vías de comunicación, además de abastecer de gas y generar energía eléctrica.

“Ya está puesta la mesa, es cosa de hacer el trabajo que falta para que haya más inversión y se generen empleos y haya bienestar en nuestro país”.

Expresó que se debe reconocer que con el anterior tratado se perdió el valor de la región de norteamericana ya que en el pasado esta misma representó el 40 por ciento del PIB mundial y “ahora sólo tiene una participación del orden del 27 por ciento, 28 por pro ciento”.

Ante esto, Lopez Obrador comentó que se tenía una región deficitaria, por lo que se compra más en el resto del mundo que lo que se vende, por lo que se busca reducir el déficit y equilibrar el sector comercial, por lo que ahora, lo que se compra en el mundo se podrá producir en los países del T-MEC.

Foto: Reuters

Aseveró que es un acuerdo trascendente y es el tratado más grande, por lo que recordó que Trump les dijo que existe un acuerdo con China, pero el de T-MEC es más importante.

El presidente enfatizó que este acuerdo comercial beneficia a los trabajadores ya que habrá mejores contratos, salarios y se garantizará que haya democracia sindical, por lo que ya no pueden existir abusos de empresas contra los trabajadores por lo que se podrían ver sancionadas si no hay condiciones justas.

Por su parte, Marcelo Ebrard, comentó sobre Estados Unidos colaborará con México para que se puedan tener insumos y acceso a tratamientos para diciembre. Además de que la vacuna podría estar lista el primer semestre del 2021, por lo que “eso se trató en la mesa con el vicepresidente de los Estados Unidos y se tenga acceso, cómo región a insumos y una eventual vacuna”.

Marcelo Ebrard comentó que no es prudente una apertura de fronteras con los estados del sur de Estados Unidos por lo que se busca no tener viajes esenciales a partir del 21 de julio.