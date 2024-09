INE denuncia violencia de género por expresiones de diputado local de Tamaulipas

El Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció respecto a las declaraciones del diputado local de Tamaulipas, Marte Alejandro Ruíz Nava, las cuales calificó de irresponsables y que atentan contra el derecho de las mujeres a la libre determinación de su sexualidad.

A través de un comunicado, el INE rechazó las declaraciones de Ruíz Nava y explicó que la negativa a sostener relaciones sexuales es el ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres y su autonomía, la cual debe ser respetada sin cuestionamiento.

“La negativa de una mujer a sostener relaciones sexuales con su pareja no es una microviolencia, sino el ejercicio de sus derechos sexuales y una manifestación de su autonomía, que debe ser respetada sin cuestionamiento alguno y, que, no respetar su negativa es una violación sexual, es un delito grave que está penado con prisión” afirmó el INE.

El diputado tamulipeco del partido Morena propuso la semana pasada la creación de un instituto en defensa de los hombres, pues argumentó que “se le hace más caso a una situación de denuncia para las mujeres, y no a favor de los hombres”. En este sentido, Ruíz Nava calificó como una microviolencia que una mujer no prepare el “lonche” o que por dolores de cabeza, una mujer no quiera tener relaciones sexuales.

La autoridad electoral denunció que las expresiones del diputado local de Tamaulipas “implican una banalización de la violencia sexual y de género, minimizando sus consecuencias, y abriendo la puerta a conductas que vulneren la integridad, intimidad y seguridad de las mujeres”.

Asimismo, el INE hizo un llamado a la Diputación Permanente, a la Junta de Gobierno y a las Mesas Directivas de la actual y próxima legislatura tamulipeca a tomar acciones de sensibilización y capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género a las y los legisladores, y por supuesto, el INE extendió la invitación en específico al diputado local, Marte Alejandro Ruíz Nava a participar en dichas capacitaciones.

Finalmente, el instituo hizo un llamado a los partidos políticos en Tamaulipas y a la población de hombres en general a tomar acciones concretas para una vida política libre de violencia contra las mujeres y para a deconstrucción de la masculinidad hegemónica, cuyos mandatos masculinos también les afecta negativamente.