Quiero profundizar la 4T y recuperar todo lo que es del pueblo: Fernández Noroña

José Gerardo Fernández Noroña, diputado federal de la LXV Legislatura, quiere ser presidente de la República para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, y asegura que hoy se encuentra en las mejores condiciones políticas a nivel nacional, aunque su trayectoria, popularidad y experiencia ha sido subestimada.

Polémico, de espíritu aguerrido y férreo crítico de la política neoliberal, el legislador buscará estar en la boleta como candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia en 2024.

Aunque su nombre no ha sido mencionado por López Obrador entre la baraja de sus posibles sucesores, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) asegura estar en muy buenas condiciones y contar con reconocimiento nacional, con respaldo popular y con una trayectoria de toda la vida en las filas de la izquierda. Su objetivo no sólo es continuar con la Cuarta Transformación, sino profundizarla.

“Yo creo que hay que convocar a un Congreso constituyente, a una asamblea con el pueblo, sin partidos, no porque yo esté en contra de los partidos, sino para que todos los sectores de la población estén representados –trabajadoras, trabajadores, campesinos, mujeres profesionistas, artistas, artesanos, comerciantes, ambulantes, empresarios, científicos y todo el pueblo–, para discutir una profunda reforma a la Constitución o una nueva que recupere todo lo que es del pueblo.

“Que se recuperan aeropuertos, carreteras, playas, minerales, telecomunicaciones, bancos, ferrocarriles, agua, todo. Y que los ponga al servicio del pueblo y proyecte los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI, pues no hemos recuperado ni siquiera los derechos laborales surgidos desde la Revolución”, señala Fernández Noroña.

—¿Por qué decidiste buscar la candidatura a la Presidencia?

No es un asunto nuevo. Quise ser candidato independiente de izquierda a la Presidencia en 2018 y me atacaban de que yo iba a dividir, que era ambicioso… Pero cuando vi que la candidatura más sólida era la del hoy compañero presidente (López Obrador), no me registré en el INE…

Yo soy muy ambicioso. Mi gran sueño no es llegar a la Presidencia, mi ambición es que construyamos un nuevo camino para las humanidades de México, otro sistema económico donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. De esas cosas estamos hablando y nadie de mis compañeros está planteando una cosa de esa profundidad.

—Detrás de estos deseos y proyectos, ¿crees que podrías estar en la boleta?

Sí voy a estar en la encuesta de la alianza que es Morena, PT y PVEM. Yo he seguido recorriendo el país, trabajando abajo con una presencia cada vez más fuerte.

En las encuestas que me han medido me dan un indiscutible tercer lugar, entre el doce y quince por ciento de la votación, sin ir por Morena, sólo con el PT, lo que es una hazaña a nivel nacional.

Eso es lo que han dicho encuestadoras como México Elige. No son cosas que yo estoy inventando. Eso está ahí, me están publicando mes con mes, me llama la atención. No sé quiénes sean, cómo trabajen, pero ellos están haciendo un trabajo, partido por partido.

—¿Qué tan conocido es Noroña en el país?

Yo creo que es muy conocido, yo creo que se ha caído la imagen de bestia peluda que me habían hecho sobre todo en el gobierno usurpador de (Felipe) Calderón. La gente hoy dice ‘¡Uy! Lo que decías de (Genaro) García Luna era cierto, qué fuerte y además qué peligroso era’. Entonces ha cambiado esa percepción, me reconoce en mi talento legislativo, mi capacidad para el debate, mi teoría parlamentaria la reconocen.

Mi trayectoria en la izquierda no esta discusión, mi presencia en el movimiento menos, pues quieren escatimar que yo no podía ser candidato por Morena porque no soy afiliado. Acaba de declarar Mario Delgado que yo estaré en la encuesta, inclusive sin que el PT vaya en la alianza, si yo así lo decido. De ahí a que gane hay un mar de distancia.

El Presidente dice que el pueblo va a decidir, que no va a haber imposición, que no hay dedazo, lo que es obvio porque no somos el PRI, no podemos regresar a eso.

—¿Qué hay del aquel Noroña que conocimos y que se consideraba rijoso, en constantes conflictos, al Noroña actual?

Creo que no ha habido cambio, lo que ha habido es mucha descalificación hacia mi persona que se mantiene.

—¿Eso te ayuda para este proceso?

En un momento en que la gente quiere profundizar la transformación, que quiere que haya carácter, quiere que haya firmeza, que haya una mayor posición de izquierda, ése es el perfil que se requiere.

Por supuesto que maduras y no soy el mismo, en el sentido de que ganas experiencia, pero no en el sentido de que cambies tu visión, tu esencia, tu compromiso, tu lucha, tu servicio al pueblo. Yo no tengo ninguna modificación ni la tendré, no habrías sorpresas conmigo. No digo una cosa contigo y digo otra en una asamblea y digo otra en la Cámara y digo otra en una reunión y digo otra con mi familia.

—¿Que le ofreces a los mexicanos si llegas a la Presidencia?

Como ya lo dije, continuar con la Cuarta Transformación, profundizarla y recuperar todo lo que es del pueblo… ¿Qué gran obra haría? Que la gente coma tres veces al día. ¡Qué fuerte que la gente pudiera comer tres veces al día! Que no haya ninguna persona en situación de calle, ni un niño trabajando, ni una niña trabajando; que se les dé de comer, desayunar y almorzar a los niños y las niñas de las escuelas públicas del país.

Un banco, un cine, porque hay ciudades importantes que no tienen cine y las comunidades menos. Por qué no van a tener un acercamiento al arte, porque la gente no va a merecer ocio, por qué no va a merecer diversión, entretenimiento, un cine.

—¿Qué opinas de los aspirantes presidenciales de la oposición?

(Ricardo) Anaya está prófugo de la justicia y es el que más alto nivel de aceptación tiene, pero no está en condiciones de competir. Arriba de Margarita Zavala está la senadora María del Carmen Téllez (Lilly Téllez), que tuvo una caída bárbara a partir de las majaderías que me enderezó. En el PRI están muertos con Alito (Alejandro Moreno) haciendo actos de corrupción. El PRD en franca desaparición.

Morena y PT vamos ir juntos al 2024. Alberto Anaya es muy unitario y el PT me propuso desde hace tiempo para que yo sea su propuesta para la Presidencia.

—¿Quién sería tu gallo de la alianza Juntos Haremos Historia de no ser tú el candidato?

¡Pues yo! Si no, ¿para qué me metería? Y si yo pensara que hay que apoyar a otro compañero, pues a otro apoyaría. Y eso no quiere decir que no les tenga consideración ni respeto, son compañeros de primera. Claudia Sheinbaum es una mujer de izquierda con una formación académica muy sólida, muy trabajadora, muy capaz y extraordinaria.

Marcelo Ebrard ha hecho un trabajo sobresaliente como canciller. Adán Augusto, además de ser mi hermanito y mi amigo, un hombre al que yo le tengo aprecio personal, ha hecho una tarea que se necesitaba de operación política desde la Secretaría de Gobernación, es un hombre con mucha experiencia.

Ricardo Monreal ha sacado la tarea en el Senado de la República y es un hombre con mucha experiencia política, aunque no comparto posiciones de la social-demócrata que tiene Monreal, pues yo creo que hay que ir más a la izquierda...

Si me ganan a la buena, con cualquiera de ellos me sumaría. Reitero que están subestimando al pueblo.

—¿Monreal no es el candidato incómodo?

Es muy vivo el cabrón. No participó en la elección interna de este fin de semana. ‘No participo, me van a madrear’, ha de haber dicho. Y si quieres ser candidato a la Presidencia y no ganaste siquiera el de consejero en tu barrio, te hacen pedazos. Se echó para atrás y dijo ‘mejor hagan su elección, muchas gracias’.